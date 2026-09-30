Θρίλερ με την πτήση της FlyDubai: «Δεν υπάρχει αεροπειρατεία, έγινε καβγάς στο αεροσκάφος»

Snapshot Η πτήση FZ1073 της FlyDubai με πάνω από 150 επιβάτες, κυρίως Ισραηλινούς, ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 λόγω καβγά μέσα στο αεροσκάφος.

Ο φόβος για αεροπειρατεία απομακρύνθηκε και το αεροπλάνο άλλαξε πορεία προς προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού απογειώθηκαν προς την περιοχή ως μέτρο ασφαλείας.

Μετά την προσγείωση θα γίνει έλεγχος στο αεροσκάφος και ανάκριση του πληρώματος για να διαπιστωθούν τα ακριβή γεγονότα.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την επικοινωνία με τον πιλότο και το πλήρωμα, και δεν υπάρχει ακόμη 100% βεβαιότητα για τα αίτια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ο φόβος για αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της «FlyDubai», το οποίο απογειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ, έχει απομακρυνθεί.

Στο αεροσκάφος επιβαίνουν περισσότεροι από 150 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί. Σύμφωνα με τις αναφορές, το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε έπειτα από καβγά μέσα στο αεροπλάνο. Μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού απογειώθηκαν προς την περιοχή. Η Αρχή Αεροδρομίων ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία μέσα στα επόμενα λεπτά.

Σύμφωνα με την Walla, πρόκειται για την πτήση FZ1073 της FlyDubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ και ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, ο κωδικός έκτακτης ανάγκης ακυρώθηκε αργότερα και η πτήση άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή ασφαλείας δήλωσε: «Μόλις το αεροσκάφος προσγειωθεί, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στο εσωτερικό του αεροπλάνου και θα ανακριθεί το πλήρωμα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τι συνέβη στον αέρα. Σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την επικοινωνία με τον πιλότο και το υπόλοιπο πλήρωμα».

Πηγή της αεροπορικής αρχής δήλωσε ότι το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία μέσα στα επόμενα λεπτά. «Μέχρι να προσγειωθεί, δεν θα είναι δυνατό να γνωρίζουμε με 100% βεβαιότητα τι συνέβη και αν η αναφορά είναι ακριβής», πρόσθεσε.

Το χρονολόγιο της πτήσης

03:05 — Απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι

05:31 — Ο κωδικός σήματος άλλαξε σε 7700

05:38 — Ο κωδικός σήματος άλλαξε σε 7500

06:11 — Το αεροσκάφος βγήκε από την κάλυψη του Flightradar24 βάσει εδάφους

06:28 — Ο κωδικός σήματος 7700 ελήφθη μέσω δορυφόρου

06:58 — Τελευταίο σήμα ελήφθη μέσω δορυφόρου, στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Τάμπουκ

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