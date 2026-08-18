Χαλκιδική: Ο Δήμος ξήλωσε ομπρέλες το πρωί και οι παραβάτες ξαναπάκτωσαν καινούριες το απόγευμα

Snapshot Ο Δήμος Πολυγύρου απομάκρυνε 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που ήταν μόνιμα τοποθετημένες και κλειδωμένες στην παραλία της Γερακινής.

Παρά την απομάκρυνση, αρκετοί ιδιοκτήτες επανέκαναν τον εξοπλισμό και τον ασφάλισαν με αλυσίδες, λουκέτα και αντικλεπτικά σπιράλ.

Πολλοί από τους παραβάτες είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης που προσφέρουν τον εξοπλισμό ως πρόσθετη παροχή στους πελάτες τους.

Η Κτηματική Υπηρεσία αντιμετωπίζει τις απομακρυνθείσες ομπρέλες και ξαπλώστρες ως απορρίμματα και τις στέλνει σε μονάδα ανακύκλωσης.

Ο Δήμος είχε εκδώσει ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να απομακρύνουν τον εξοπλισμό τους πριν την επέμβαση των συνεργείων. Snapshot powered by AI

Μπορεί σήμερα το πρωί να πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από τον Δήμο Πολυγύρου για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής ωστόσο λίγες ώρες μετά αρκετοί ήταν αυτοί που επανήλθαν με τον εξοπλισμό τους.

Μάλιστα, όχι μόνο εγκατέστησαν εκ νέου στην αμμουδιά τον εξοπλισμό τους αλλά τον ασφάλισαν και με αλυσίδες, λουκέτα ακόμη και με αντικλεπτικά σπιράλ ποδηλάτων ούτως ώστε να μην μπορεί να την απομακρύνει κανείς.

Όπως αναφέρει το thestival/gr, πολλοί από αυτούς είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εντάσσουν στο συμβόλαιο μίσθωσης αυτή την παροχή για πάρουν περισσότερα χρήματα. Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα νωρίς το πρωί υπάλληλοι του δήμου, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφέα απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του δήμου, με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και, για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.