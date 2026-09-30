Χαρδαλιάς: «Το εμβληματικό κτήριο “Νόμπελ” θα μετατραπεί σε ένα νέο τοπόσημο πολιτισμού»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης της ανακατασκευής του πολυχώρου, προϋπολογισμού 5,6 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2026-2030

Δημήτρης Δρίζος

Χαρδαλιάς: «Το εμβληματικό κτήριο “Νόμπελ” θα μετατραπεί σε ένα νέο τοπόσημο πολιτισμού»
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  • Υπογράφηκε η πράξη ένταξης για την ανακατασκευή του κτηρίου «Νόμπελ» στο Χαλάνδρι, προϋπολογισμού 5,645 εκατ. ευρώ, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2026–2030.
  • Το έργο περιλαμβάνει πλήρη ανακατασκευή του κτηρίου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με σύγχρονες και προσβάσιμες πολιτιστικές υποδομές.
  • Το κτήριο θα φιλοξενεί χώρους εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη και δημιουργική απασχόληση, καλύπτοντας πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου.
  • Το έργο θα πληροί προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και ενεργειακής απόδοσης, εξυπηρετώντας κατοίκους και επισκέπτες.
  • Η ανακατασκευή αποτελεί σημαντική παρέμβαση για την πολιτιστική ζωή της Βόρειας Αθήνας και υποστηρίζει τη συμμετοχή των πολιτών στον πολιτισμό.
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Τον δρόμο για τη δημιουργία μιας νέας υπερσύγχρονης στέγης τεχνών στο Χαλάνδρι ανοίγει η πράξη ένταξης της ανακατασκευής του εμβληματικού κτηρίου πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων «Νόμπελ» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής για την περίοδο 2026–2030, την οποία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση μιας παρέμβασης που θα προσφέρει στην πόλη σύγχρονους χώρους πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης.

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 5.645.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και αφορά την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτηρίου, που περικλείεται από τις οδούς Ήβης, Θρασυβούλου, Τυμφρηστού και Μάρκου. Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε το «Νόμπελ» να καταστεί μια πρότυπη και πλήρως προσβάσιμη πολιτιστική υποδομή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης, η ανακατασκευή αφορά το υπόγειο επιφάνειας 966,72 τ.μ., τον ισόγειο χώρο 961,26 τ.μ., τον πρώτο όροφο 888,27 τ.μ., τον δεύτερο όροφο 584,49 τ.μ. και την απόληξη κλιμακοστασίου επιφάνειας 35,26 τ.μ. Στο υπόγειο προβλέπονται 10 θέσεις στάθμευσης, από τις οποίες μία για άτομα με αναπηρία, ενώ ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί με χώρους πρασίνου και 28 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων δύο θέσεων για ΑμεΑ.

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Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, το κτήριο θα φιλοξενεί χώρους εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, χώρους δημιουργικής απασχόλησης και τις αναγκαίες υποστηρικτικές λειτουργίες, εξυπηρετώντας τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Δήμου. Η ανακατασκευή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και ενεργειακής απόδοσης, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Μετά την υπογραφή της πράξης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Το “Νόμπελ” θα μετατραπεί σε ένα νέο τοπόσημο πολιτισμού όχι μόνο για το Χαλάνδρι αλλά για ολόκληρη τη Βόρεια Αθήνα. Με τη σημερινή απόφαση εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή ενός ιδιαίτερου κτηρίου, δίνοντας ουσιαστική συνέχεια στην πολυετή προσπάθεια του Δήμου να το αξιοποιήσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στηρίζουμε ένα έργο που θα προσφέρει στους ανθρώπους της πόλης τον χώρο και τις υποδομές για να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τη δουλειά και την τέχνη τους με ένα ευρύτερο κοινό.Θέλουμε ο πολιτισμός να έχει σταθερή θέση στην καθημερινότητα των κατοίκων, με χώρους κοντά τους, ανοιχτούς σε διαφορετικές ηλικίες, ενδιαφέροντα και μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Τα παιδιά και οι νέοι χρειάζονται ευκαιρίες να γνωρίσουν τις τέχνες και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Οι δε δημιουργοί χρειάζονται κατάλληλες υποδομές για να παρουσιάσουν το έργο τους και να συναντηθούν με το κοινό. Η βιβλιοθήκη, οι χώροι εκδηλώσεων και δημιουργικής απασχόλησης του “Νόμπελ” θα υπηρετούν αυτές ακριβώς τις ανάγκες, σ’ ένα περιβάλλον ασφαλές και πλήρως προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία.Για εμάς, η επένδυση στις πολιτιστικές υποδομές συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής στις πόλεις μας και με τη δυνατότητα κάθε πολίτη να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή του τόπου του. Αυτή τη δυνατότητα υπηρετούμε με την ανακατασκευή του “Νόμπελ” και τη μελλοντική λειτουργία του ως χώρου συνάντησης, μάθησης και καλλιτεχνικής έκφρασης».

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Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την πράξη ένταξης για τον πολιτιστικό πολυχώρο στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για μια εμβληματική παρέμβαση, την οποία ο Δήμος Χαλανδρίου παλεύει εδώ και 10 χρόνια να εντάξει σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι ένα ιδιαίτερο κτήριο, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, το οποίο ελπίζουμε να γίνει το κιβώτιο των τεχνών στο Χαλάνδρι, με ευρύτερη απήχηση σε όλη την Αττική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη για την ανταπόκριση στις δεσμεύσεις του και πιστεύουμε ότι, με την ολοκλήρωση του έργου, τόσο το Χαλάνδρι όσο και όλη η Βόρεια Αθήνα θα αποκτήσουν έναν πολιτιστικό χώρο για να στεγάσουν τη δημιουργικότητα των ανθρώπων τους».

Στην υπογραφή της πράξης ένταξης παρέστησαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα. Από την πλευρά του Δήμου Χαλανδρίου παρούσα ήταν και η Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Έλενα Χριστούλη.

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