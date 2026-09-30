Έκρηξη στην Πλάκα: Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στη Λυσικράτους

Τα θύματα είναι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, καθώς και ο αδελφός της, Φλορίν Χότζα, με τη σύζυγό του, Έρις Τσάνι

Μίλτος Τσεκούρας

Έκρηξη στην Πλάκα: Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στη Λυσικράτους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA οι σοροί των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.
  • Τα θύματα ήταν δύο ζευγάρια που διέμεναν σε διαμέρισμα Airbnb και βρίσκονταν μέσα κατά την έκρηξη, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσφατα παντρεμένου ζευγαριού στον μήνα του μέλιτος.
  • Η έκρηξη προκλήθηκε πιθανόν από διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι, χωρίς πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό.
  • Οι έρευνες εστιάζουν στον ακριβή μηχανισμό της διαρροής και της έκρηξης, καθώς και στην απόδοση τυχόν ευθυνών.
  • Η διαδικασία ταυτοποίησης δύο ηλικιωμένων θυμάτων συνεχίζεται με ανάλυση DNA που παρέδωσαν οι συγγενείς τους.
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Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω DNA οι σοροί των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόκειται για δύο ζευγάρια που διέμεναν σε διαμέρισμα τύπου Airbnb στο κτίριο και βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της έκρηξης. Τα θύματα είναι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, καθώς και ο αδελφός της, Φλορίν Χότζα, με τη σύζυγό του, Έρις Τσάνι.

Η διαδικασία ταυτοποίησης ολοκληρώθηκε μετά τη λήψη γενετικού υλικού από συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η ιστορία της Φλορίντα Χότζα και του Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, καθώς το ζευγάρι είχε παντρευτεί πρόσφατα και είχε επιλέξει την Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτός του.

«Ακόμη δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»

Ξάδελφος της οικογένειας της Φλορίντα και του Φλορίν Χότζα, των δύο αδελφών που έχασαν τη ζωή τους μαζί με τους συζύγους τους, μίλησε στο newsit.gr για τις δραματικές στιγμές μετά την είδηση της έκρηξης.

Όπως περιέγραψε, η οικογένεια παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι τα δύο αδέλφια και οι σύζυγοί τους δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο ηλικιωμένων που βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εντοπίζεται και το σημείο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η διαρροή φυσικού αερίου.

Σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού έδωσαν δείγματα DNA. Οι σχετικές αναλύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

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Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου η διαρροή

Παράλληλα, οι έρευνες των αρμόδιων αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαρροή δεν φαίνεται να προήλθε από το σημείο σύνδεσης του διαμερίσματος με τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στον κεντρικό αγωγό στο σημείο δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπίσει πρόβλημα, γεγονός που στρέφει την έρευνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Στο συγκεκριμένο σπίτι υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου για τη λειτουργία ενεργειακού τζακιού, την κουζίνα αλλά και τον θερμοσίφωνα.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τα ευρήματα από την αυτοψία στο κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια πώς προκλήθηκε η διαρροή, πώς συσσωρεύτηκε το αέριο και ποιος ήταν ο μηχανισμός που οδήγησε στην καταστροφική έκρηξη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πλήρη αποτύπωση των συνθηκών που προηγήθηκαν της έκρηξης και στην απόδοση τυχόν ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν από τα στοιχεία της έρευνας.

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