Πλάκα: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο αγωγός φυσικού αερίου - Τι ερευνούν οι αρχές

Snapshot Η έρευνα για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα επικεντρώνεται στον αγωγό φυσικού αερίου που συνέδεε το κεντρικό δίκτυο με το κτίριο.

Ο έλεγχος στεγανότητας στο κεντρικό δίκτυο της οδού Λυσικράτους δεν εντόπισε διαρροές, στρέφοντας την έρευνα στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Ο μετρητής και το τμήμα σωλήνωσης από τη δεκαετία του 1990 έχουν κατασχεθεί για εργαστηριακή εξέταση, καθώς στην περιοχή έχουν βρεθεί ίχνη καύσης.

Η έρευνα εστιάζει στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου υπήρχαν ενεργές συσκευές φυσικού αερίου και πιθανή πηγή διαρροής.

Το τελικό συμπέρασμα θα προκύψει από την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και την αξιολόγηση όλων των εργαστηριακών ευρημάτων. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα είναι ο αγωγός που συνέδεε το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου της οδού Λυσικράτους με το κτίριο που κατέρρευσε.

Το συγκεκριμένο τμήμα της εγκατάστασης έχει πλέον περάσει στο μικροσκόπιο των Αρχών και το βίντεο αποτυπώνει τη διαδρομή του αγωγού, από το σημείο σύνδεσης με το δίκτυο έως τον μετρητή του κτιρίου. Πρόκειται για τμήμα σωλήνωσης μήκους μικρότερου των δύο μέτρων, το οποίο φέρεται να είχε τοποθετηθεί τη δεκαετία του 1990.

Τι έδειξε ο έλεγχος

Οι τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο, μετατοπίζουν το βάρος της έρευνας.

Ο έλεγχος στεγανότητας που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό δίκτυο, στο πεζοδρόμιο της οδού Λυσικράτους, δεν έδειξε διαρροή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό.

Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές στρέφονται πλέον στο εσωτερικό της εγκατάστασης και κυρίως στο σημείο όπου η παροχή εισερχόταν στο κτίριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μετρητής, ο οποίος έχει κατασχεθεί και αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά, όπως και το τμήμα της σωλήνωσης. Στην περιοχή όπου βρισκόταν ο μετρητής έχουν καταγραφεί και ίχνη καύσης, τα οποία αξιολογούνται από τους πραγματογνώμονες.

Ο αγωγός του ’90 και το κρίσιμο ερώτημα

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν υπήρξε διαρροή, αλλά σε ποιο ακριβώς σημείο της εγκατάστασης σημειώθηκε και με ποιον μηχανισμό.

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε τμήμα της διαδρομής του φυσικού αερίου, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου βρισκόταν η ενεργή παροχή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εργασίες και έλεγχοι στον κεντρικό αγωγό επί της οδού Λυσικράτους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο που αφορά το εξωτερικό δίκτυο.

Από τον αγωγό στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα οδηγούν την έρευνα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, το οποίο ήταν το μοναδικό στο κτίριο με ενεργή σύνδεση φυσικού αερίου.

Εκεί υπήρχαν συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, μεταξύ των οποίων σύστημα θέρμανσης νερού, ενεργειακό τζάκι και εγκατάσταση για την κουζίνα. Οι συσκευές, οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα που έχουν εντοπιστεί εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί από πού μπορεί να ξεκίνησε η διαρροή.

Το ζητούμενο για τους πραγματογνώμονες είναι πλέον να συνδέσουν όλα τα ευρήματα: τον αγωγό, τον μετρητή, την εσωτερική εγκατάσταση και το σημείο της ισχυρότερης εκτόνωσης, ώστε να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα τι προηγήθηκε της έκρηξης.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και το τελικό συμπέρασμα θα προκύψει από την πραγματογνωμοσύνη και την αξιολόγηση όλων των εργαστηριακών ευρημάτων.

Διαβάστε επίσης