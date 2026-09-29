Ολυμπιακό Χωριό: Λύκος επιτέθηκε σε άνδρα και στο σκυλί του – «Με ακολούθησε σχεδόν μέχρι την πόρτα»

Ακόμη μια επίθεση λύκου στη βόρεια Αττική και πλέον το φαινόμενο αυτό προβληματίζει κατοίκους αλλά και ειδικούς - Δείτε εικόνες

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Ολυμπιακό Χωριό: Λύκος επιτέθηκε σε άνδρα και στο σκυλί του – «Με ακολούθησε σχεδόν μέχρι την πόρτα»
ΕΛΛΑΔΑ
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Λίγες ημέρες μετά την καταγγελία κατοίκου του Κρυονερίου ότι δέχθηκε επίθεση από λύκο, ένας ακόμη κάτοικος της βορειοανατολικής Αττικής περιγράφει στο Newsbomb δραματικές στιγμές, αυτή τη φορά μέσα στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο Γιώργος Κατεκλίδης καταγγέλλει ότι λύκος, ο οποίος έφερε περιλαίμιο με φωτάκι που αναβόσβηνε, επιχείρησε να επιτεθεί στο μικρόσωμο σκυλί του κατά τη διάρκεια της βραδινής τους βόλτας.

Το νέο περιστατικό καταγράφεται ενώ παραμένει νωπή η καταγγελία του Θανάση Λινάρδου στο Κρυονέρι: ο άνδρας είχε αναφέρει στο Newsbomb ότι πάλεψε επί περίπου οκτώ λεπτά με λύκο, δέχθηκε δεκάδες δαγκώματα και χρειάστηκε αντιτετανικό εμβόλιο.

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού Χωριού, ο κ. Κατεκλίδης περιγράφει ένα ζώο που, όπως λέει, δεν πτοήθηκε από τις φωνές του, συνέχισε να γρυλίζει και τον ακολούθησε σχεδόν έως την είσοδο της κατοικίας του, ενώ είχε στο στόχαστρο το σκυλάκι του, ράτσας κοκόνι.

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«Τον είδα σε απόσταση ενός μέτρου»

Όπως ανέφερε στο Newsbomb ο κάτοικος του Ολυμπιακού Χωριού, το βράδυ βγήκε, όπως κάνει καθημερινά, για βόλτα με το κοκόνι του, κοντά στην εκκλησία της περιοχής.

«Τον ανέβαζαν συνέχεια σε βίντεο σε διάφορα μέρη, αλλά δεν το παίρναμε πολύ στα σοβαρά», λέει, αναφερόμενος στις κατά καιρούς εμφανίσεις του ζώου στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως περιγράφει, γύρω στις 22:30 βρέθηκε στο σημείο όπου συνηθίζει να περπατά με το σκυλάκι του. Φορούσε κουκούλα επειδή ήταν κρυωμένος και, όπως λέει, η ορατότητά του προς το πλάι ήταν περιορισμένη. Σε κοντινό πάρκο έπαιζαν παιδιά περίπου 12 ετών, γεγονός που αρχικά είχε τραβήξει την προσοχή του σκύλου του.

«Το σκυλί μου σταματάει να ουρήσει και το βλέπω να τρομάζει πάρα πολύ, να τινάζεται. Μόλις κοιτάω δεξιά μου, τον βλέπω στο ένα μέτρο δίπλα μου», περιγράφει.

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«Είχε κεντράρει στο σκυλί μου»

Ο κ. Κατεκλίδης αναφέρει ότι στάθηκε μπροστά από το σκυλί του και προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο φωνάζοντάς του.

«Μπήκα μπροστά στο σκυλί και του φώναζα “φύγε, φύγε”, για να τον τρομάξω. Αυτός τσίτωσε τη ράχη και την ουρά του, μας γρύλισε και αμέσως έκανε επίθεση στο σκυλί μου, σαν να μην υπάρχω εγώ. Δεν με κοιτούσε καν. Είχε κεντράρει στο κοκόνι μου», τονίζει.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, τράβηξε με δύναμη το λουρί, σήκωσε το σκυλί στην αγκαλιά του και προσπάθησε να φύγει, ενώ ο λύκος συνέχιζε να γρυλίζει και να πλησιάζει.

«Άρχισα να τρέχω και σε περίπου επτά μέτρα βγήκα στον κεντρικό δρόμο, όπου υπήρχαν φώτα. Εκεί ο λύκος δίστασε ελάχιστα. Είδα δύο κοτρώνες και του τις πέταξα. Δεν τον πέτυχα, αλλά εξαγριώθηκε περισσότερο, έκανε κίνηση να τις αποφύγει και μας ξαναπήρε στο κυνήγι», λέει.

Το σπίτι του, όπως αναφέρει, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. «Έτρεξα με το σκυλί αγκαλιά και πρόλαβα να μπω μέσα. Με ακολούθησε σχεδόν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου», προσθέτει.

«Είχε κολάρο με φωτάκια»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του κατοίκου ότι το ζώο έφερε περιλαίμιο με φωτεινή ένδειξη.

«Ο λύκος είχε κολάρο με λαμπάκια που αναβόσβηναν. Τον έχω ξαναδεί σε βίντεο. Είναι ο συγκεκριμένος», αναφέρει ο κ. Κατεκλίδης, ο οποίος επιμένει ότι επρόκειτο για λύκο: «Είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Ήταν πολύ άγριος, δεν καταλάβαινε τίποτα».

Η παρουσία λύκου με κολάρο GPS είχε καταγραφεί και το καλοκαίρι στο Ολυμπιακό Χωριό, γεγονός που τότε είχε προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Σε σχετικές αναφορές γινόταν λόγος για εμφάνιση ζώου με κολάρο στην οδό Κωνσταντίνου Κεντέρη, εντός κατοικημένης περιοχής.

Δείτε εικόνες με τις πρόσφατες εμφανίσεις του λύκου στο Ολυμπιακό Χωριό:

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Σύμφωνα με τις περιγραφές, εδώ ο λύκος έχει ένα γατί στο στόμα του

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Λύκος με μια γάτα στο στόμα του κι από πίσω μια αλεπού...

Ανησυχία μετά τα διαδοχικά περιστατικά

Τα διαδοχικά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή Κρυονερίου, Τατοΐου και Ολυμπιακού Χωριού προκαλούν έντονο προβληματισμό σε κατοίκους και ειδικούς, ιδίως καθώς στις καταγγελίες περιλαμβάνονται προσεγγίσεις ή επιθέσεις σε ανθρώπους και οικόσιτα ζώα.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο κάτοικος του Κρυονερίου Θανάσης Λινάρδος είχε περιγράψει στο Newsbomb ότι δέχθηκε επίθεση από λύκο κοντά στο χωριό και σε δασική έκταση. Όπως είχε καταγγείλει, η επίθεση διήρκεσε περίπου οκτώ λεπτά, ο ίδιος δέχθηκε 30 έως 40 δαγκωνιές και χρειάστηκε να λάβει αντιτετανικό εμβόλιο.

Είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά στην ευρύτερη ζώνη του Τατοΐου και του Κρυονερίου, με αναφορές για προσεγγίσεις και επιθέσεις λύκου σε περιπατητές. Σε μία από αυτές, ο Δήμος Αχαρνών είχε ανακοινώσει ότι ομάδα ατόμων που κινούνταν στη διαδρομή Κρυονερίου–Βασιλικών Κτημάτων δέχθηκε επίθεση, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος.

Το γεγονός ότι ο λύκος που περιγράφεται στο Ολυμπιακό Χωριό φέρεται να έχει περιλαίμιο, άρα πιθανόν να παρακολουθείται, εντείνει τα ερωτήματα για τις κινήσεις του ζώου, τη συμπεριφορά του και τα μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια των κατοίκων και των κατοικιδίων.

Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις και άμεση ενημέρωση, καθώς οι εμφανίσεις του ζώου δεν καταγράφονται πλέον μόνο σε δασικές ή απομακρυσμένες περιοχές, αλλά, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ακόμη και σε σημεία όπου κυκλοφορούν οικογένειες και παιδιά.

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