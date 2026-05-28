Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα στη Φωκίδα - Η συγκλονιστική περιγραφή της
Η γυναίκα έδωσε μάχη επί 10 λεπτά προκειμένου να καταφέρει να απωθήσει τον λύκο
Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μαγούλα της Δωρίδας, όταν λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή.
Η γυναίκα προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το απωθήσει.
Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.
Ακούστε πως περιγράφει στο nafpaktianews την πρωτοφανή περιπέτειά της:
