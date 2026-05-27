Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες πίσω από την ένοπλη επίθεση

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε σε κατάστημα στην οδό Πατησίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη.

Σε ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbomb καταγράφονται οι δράστες αλβανικής καταγωγής με το βαρύ ποινικό παρελθόν που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων αδιαφορώντας για περαστικούς και οικογένειες που κινούνταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Η ώρα ήταν μόλις 6.30 το απόγευμα. Οι ένοπλοι κρατώντας πιστόλι εισέβαλαν στην επιχείρηση με κινητά τηλέφωνα που ανήκει σε υπήκοο Πακιστάν και τον πυροβόλησαν δύο φορές στα πόδια.

Εκείνος δεν πρόλαβε να φωνάξει ούτε βοήθεια. Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν σε διπλανες επιχειρήσεις μιλούν για αδίστακτους πιστολέρο.





Πηγή: Newsbomb

