Σοκαριστικό θέαμα: Δεκάδες νεκροί καρχαρίες ξεβράστηκαν σε ακτή της Ουαλίας

Η γυναίκα που αντίκρυσε τους νεκρούς καρχαρίες υποστήριξε ότι η οδυνηρή εικόνα την έχει αποτρέψει από το να τρώει ψάρια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρυσε μία γυναίκα η οποία πήγε βόλτα στην παραλία στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν σωρό από νεκρά ψάρια και καρχαρίες.

Η Πολίν Μόρις βρισκόταν στην παραλία Pembrey του Carmathenshire της Ουαλίας, όταν την προσοχή της τράβηξε μία άμορφη μάζα θανάτου, κοντά στο νερό.

Η Πολίν χαρακτήρισε «φρικτό να το βλέπεις» και η εικόνα την είχε αποτρέψει από το να τρώει ψάρια, αναφέρει το BBC. Η 65χρονη την περιέγραψε ως «σοκαριστικό θέαμα, λόγω του μεγέθους του. Βρισκόταν σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή - με ψάρια και καρχαρίες παγιδευμένους σε ένα μεγάλο δίχτυ», είπε.

«Δεν ξέρω αν απελευθερώθηκαν από μια τράτα ή αν πετάχτηκαν [στα σκουπίδια] επειδή δεν ήταν αυτό που ήθελαν».

Ένας αξιωματικός κλήθηκε στην παραλία, αλλά όταν έφτασε δεν βρήκε ίχνη των ζώων καθώς είχαν παρασυρθεί πίσω στη θάλασσα.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Ερευνήσαμε αναφορές για νεκρά ψάρια στο Saundersfoot και δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο για περιστατικό ρύπανσης».

«Τα ψάρια φαίνεται να είναι σκυλόψαρα και αυτό πιθανότατα συνδέεται με την απόρριψη αλιευμάτων στη θάλασσα.»

«Έκτοτε οι παλίρροιες έχουν απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής και δεν έχουν εντοπιστεί ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας Ουαλός περιπατητής μένει άναυδος από το θέαμα νεκρής θαλάσσιας ζωής. Την περασμένη εβδομάδα, ένα ανώνυμο άτομο ανέφερε το θέαμα ενός τεράστιου σωρού από σκυλόψαρα στο Saundersfoot, στο Pembrokeshire.

Η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας (NRW) δήλωσε ότι τα ψάρια στη συγκεκριμένη παραλία δεν είχαν αναφερθεί, αλλά ότι φαινόταν να έχουν πεταχτεί ή να αποτελούν μέρος χαμένου αλιεύματος.

