Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

Σε έντονο κλίμα συνεχίστηκε το πρωί της Τετάρτης (27/5) στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Οι τόνοι ανέβηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας κατά τη διάρκεια τοποθέτησης συνηγόρου υπεράσπισης της πρώην προέδρου της ΡΑΣ, Ιωάννας Τσιαπαρίκου.

Όταν ο δικηγόρος της κατηγορούμενης άρχισε να αναφέρεται στο βιογραφικό και στην προσωπική κατάσταση της κυρίας Τσιαπαρίκου, προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος διέκοψε οργισμένος την διαδικασία.

«Δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της Τσιαπαρίκου», φέρεται να είπε ο κ. Πλακιάς, ζητώντας παράλληλα την παρουσία της κατηγορούμενης στη δίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αίθουσα, η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε την αποβολή του από τη διαδικασία.

Λίγη ώρα αργότερα, ο συγγενής θύματος Νικόλαος Χρυσοβαλάντης Ζήσης προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.



Όπως έγραψε: «Ήρθε ο Δικηγόρος της Προέδρου της ΡΑΣ , της κατηγορουμένης για το έγκλημα των Τεμπών , Ιωάννα Τσιαπαρίκου , ότι η κατηγορούμενη είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και έχει ένα παιδί …

Προτείνω να βγάλουν δίσκο οι εκκλησίες την ερχόμενη Κυριακή αποκλειστικά και μόνο για την Πρόεδρο… Δεν ντράπηκες δικηγόρε που χρησιμοποίησες το παιδί ώστε να σας λυπηθούν και να έχει ελαφρυντικά η εντολέας σου , δεν ντράπηκες να το πεις μπροστά σε τόσες μάνες που έχασαν τα παιδιά τους αλλά και μπροστά μου , που έχω ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς την παρουσία της μάνας του …

Όχι το δικό της το παιδί δεν θα το λυπηθώ , γιατί δεν έμεινε χωρίς μάνα , το ΔΙΚΟ ΜΟΥ έμεινε … το δικό της ας πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο να την βλέπει στις φυλακές… τα δικά μας σπίτια έκλεισαν με τον πιο βάναυσο τρόπο , ας κλείσουν και τα δικά τους τώρα …

Τι άλλο θα ακούσουμε μέσα σε αυτήν την αίθουσα….;;;»

Λίγη ώρα αργότερα τοποθετήθηκε δημόσια για την αποβολή του Νίκου Πλακιά από την δικαστική αίθουσα, κατόπιν εντολής της προέδρου, σχολιάζοντας: «Αντί να βάλουν κάποιους «μέσα» βγάζουν τους γονείς έξω».

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα συνεχιστεί την Τρίτη 2 Ιουνίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

