Γεώργιος Δριτσάκος: Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Μπουρνάζι.

Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Δριτσάκος, γεγονός που προκάλεσε θλίψη στον χώρο των μεταφορών και της Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο εκλιπών είχε σημαντική πορεία στην Πολεμική Αεροπορία, όπου εντάχθηκε το 1978 ως μέλος της 54ης σειράς της Σχολής Ικάρων και αποστρατεύτηκε το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του διαδρομής είχε υπηρετήσει και ως διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ενώ την 1η Απριλίου 2024 είχε αναλάβει, κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την προεδρία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η διοίκηση του Οργανισμού τον αποχαιρέτησε με επίσημη ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, ακεραιότητα και όραμα, τονίζοντας ότι η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Μπουρνάζι.