Politico: Εξοργισμένοι με την Φον Ντερ Λάιεν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι - «Γολγοθάς» με τα ηλεκτρικά

Ο στόλος της ΕΕ  γέμισε με μεγάλα, βαριά μοντέλα της BMW, τα οποία αποδεικνύονται εντελώς ακατάλληλα για μεγάλα ταξίδια χωρίς ενδιάμεση στάση

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Με τα… νεύρα των επιτρόπων φαίνεται ότι παίζει η απόφαση της Κομισιόν, να μετατρέψει σε «πράσινο» τον στόλο των αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που επιβλήθηκαν το 2022 στο όνομα της κλιματικής «συνείδησης» δοκιμάζουν άγρια την υπομονή των αξιωματούχων και η θεωρητική προσέγγιση της οικολογίας φαίνεται πως τράκαρε απότομα πάνω στην πραγματικότητα της ασφάλτου.

Οι Ευρωπαίοι επίτροποι ανακάλυψαν πρόσφατα ότι η κλιματική ουδετερότητα έχει το δικό της, ιδιαίτερο τίμημα - και το πληρώνουν κάθε φορά που το Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρεται στο Στρασβούργο σε έναν επαρχιακό σταθμό φόρτισης στο Λουξεμβούργο.

Τα κορυφαία στελέχη της Κομισιόν πνέουν μένεα, καθώς η τακτική τους διαδρομή από τις Βρυξέλλες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο περιλαμβάνει πλέον μια ταπεινωτική, υποχρεωτική στάση για «εφοδιασμό». Οι μπαταρίες των ολοκαίνουργιων, οικολογικών τους οχημάτων απλώς αδυνατούν να βγάλουν δίχως στάση τη διαδρομή των 440 χιλιομέτρων.

Το σαρκαστικό σκίτσο στο πρωτοσέλιδο του Politico

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα επιτελεία τριών επιτρόπων, αυτή η οδική ταλαιπωρία έχει εξελιχθεί σε μόνιμη πηγή εκνευρισμού για την ομάδα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα «πράσινα» αυτοκίνητα, που τους παραχωρήθηκαν με κάθε επισημότητα, απαιτούν περίπου 20 με 30 λεπτά στην πρίζα για να συνεχίσουν. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια μετατρέπει μια ήδη βαρετή πεντάωρη οδήγηση σε ένα ατέλειωτο σίριαλ, όπως επιβεβαιώνουν με παράπονα στελέχη από συνολικά οκτώ γραφεία επιτρόπων.

Η πράσινη ατζέντα και η γκρίζα πραγματικότητα

Τα νεύρα των επιτρόπων έρχονται να δικαιώσουν, με τον πιο ειρωνικό τρόπο, τους επικριτές και τους λομπίστες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όλοι αυτοί, δηλαδή, που φωνάζουν εδώ και καιρό ότι η Κομισιόν τρέχει τη μετάβαση με ρυθμούς που δεν αντέχουν ούτε οι υποδομές, ούτε οι καταναλωτές. Αν και η Επιτροπή νομοθετεί με πάθος για την πλήρη κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2035, οι ίδιοι της οι υπάλληλοι βιώνουν τώρα στο πετσί τους το περίφημο «άγχος της αυτονομίας» (range anxiety) που κρατά τους απλούς πολίτες μακριά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η ηλεκτροκίνηση του στόλου ήταν το «success story» της πρώτης θητείας της φον ντερ Λάιεν το 2022, με στόχο τα 128 οχήματα της Κομισιόν να έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2027. Σήμερα, το 80% είναι ήδη ηλεκτρικό. Μόνο που, όπως σχολίασε καυστικά ένας αξιωματούχος, ο στόλος γέμισε με μεγάλα, βαριά μοντέλα της BMW, τα οποία αποδεικνύονται εντελώς ακατάλληλα για μεγάλα ταξίδια χωρίς ενδιάμεση στάση.


Το «κρυφτούλι» με τις εναλλακτικές

Το θέμα έφτασε να συζητηθεί μέχρι και στο επίσημο Σώμα των Επιτρόπων, όταν ένα μέλος δεν άντεξε και άρχισε να παραπονιέται ανοιχτά για την ταλαιπωρία, για να λάβει την τυπική γραφειοκρατική απάντηση: «παραπονεθείτε στον Επίτροπο Προϋπολογισμού, Πιοτρ Σεράφιν».

Η μόνη εναλλακτική λύση για να μη σταματήσουν στο Λουξεμβούργο; Να πηγαίνουν στον αυτοκινητόδρομο «σέρνοντας», με ταχύτητες χελώνας, ώστε να εξοικονομήσουν μπαταρία. «Αλλά αυτό δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα», δήλωσε ανώνυμα ένας εξοργισμένος υπάλληλος. Αν επιλέξουν αυτόν τον δρόμο, το ταξίδι μπορεί να κρατήσει μέχρι και επτά ώρες.

Φυσικά, το να πάρουν το τρένο-όπως οι κοινοί θνητοί-ούτε που το συζητούν, καθώς ισχυρίζονται ότι πρέπει να κάνουν «απόρρητα τηλεφωνήματα» κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Έτσι, προτιμούν να υπομένουν το μαρτύριο της πρίζας, συχνά αργά το βράδυ μετά από εξαντλητικές συνεδριάσεις, βρίζοντας την ώρα και τη στιγμή που πρέπει να γυρίσουν πίσω στις Βρυξέλλες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο καθένας ψάχνει τη σωτηρία του. Ο Ούγγρος επίτροπος Όλιβερ Βάρχελι, για παράδειγμα, βρήκε το δικό του παραθυράκι: παράτησε εντελώς το επίσημο ηλεκτρικό όχημα και προτιμά να στριμώχνεται με την ομάδα του σε ένα παραδοσιακό, συμβατικό βαν.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβιβάζεται στο θωρακισμένο της αυτοκίνητο

Όσο για την ίδια την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν; Αυτή παραμένει στο απυρόβλητο της... μετάβασης. Για λόγους ασφαλείας, η Πρόεδρος μετακινείται αποκλειστικά με βαριά θωρακισμένο όχημα. Και, όπως είναι φυσικό, η αγορά δεν διαθέτει ακόμα θωρακισμένο ηλεκτρικό που να αντέχει το βάρος των προδιαγραφών της. Η πράσινη μετάβαση, ίσως είναι για τους υπόλοιπους.

