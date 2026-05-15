Νέα Σμύρνη: Αποσύρονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω βανδαλισμών

Snapshot Ο δήμος Νέας Σμύρνης απέσυρε προσωρινά τα ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω περιστατικών βανδαλισμού και κλοπής.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν 12 ποδήλατα, εκ των οποίων 2 υπέστησαν φθορές και 6 αφαιρέθηκαν παράνομα.

Όλα τα κλεμμένα ποδήλατα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έχει κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα περιστατικά βανδαλισμού και κλοπής.

Ο δήμος προχωρεί σε ενισχύσεις του αντικλεπτικού και αντιβανδαλιστικού συστήματος πριν την επανακυκλοφορία των ποδηλάτων.

Την περασμένη εβδομάδα ο δήμος Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την ένταξη στην πόλη οδικού συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση από δημότες και επισκέπτες εντός των ορίων της πόλης και δεν πέρασαν λίγες ημέρες για να ανακοινώσει την απόσυρσή τους, λόγω κρουσμάτων βανδαλισμού, αλλά και κλοπής ποδηλάτων, τα οποία πάντως βρέθηκαν στη συνέχεια.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή η απόσυρση έχει προσωρινό χαρακτήρα, μέχρι η ανάδοχος εταιρεία να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες, ώστε με την επανακυκλοφορία τους να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα.

«Περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών καταγράφηκαν τις πρώτες μόλις ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το γεγονός υποχρεώνει τον δήμο να τα αποσύρει προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σύστημα από την ανάδοχο εταιρεία», αναφέρει η σχετικά ανακοίνωση και στη συνέχεια τονίζει πως στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σμύρνη 12 ποδήλατα από τα 45 που έχει προμηθευτεί ο δήμος και από αυτά τα 2 υπέστησαν φθορές και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα.

«Ωστόσο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της αναδόχου εταιρείας, των υπηρεσιών του δήμου, των αρμόδιων αντιδημάρχων και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, όλα τα ποδήλατα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν γρήγορα. Κανένα ποδήλατο δεν χάθηκε. Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Για λόγους προστασίας του εξοπλισμού και βελτίωσης του συστήματος, ο δήμος προχώρησε προσωρινά στην απόσυρση των ποδηλάτων», συνεχίζει η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής και καταλήγει: «Ο δήμος Νέας Σμύρνης παραμένει σταθερά προσανατολισμένος σε σύγχρονες, πράσινες λύσεις μετακίνησης και καλεί όλους τους πολίτες να προστατεύουν τις κοινόχρηστες υποδομές της πόλης που ανήκουν σε όλους μας».