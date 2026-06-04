Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο
Η συγκινητική ανάρτηση του πατέρα που είδε τη σύζυγο και τον γιο του να πεθαίνουν σε θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμία το 2017
Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Υπάτιος Πατμάνογλου, ο πατέρας που είδε τη ζωή του να αλλάζει τραγικά μέσα σε 1 δευτερόλεπτο στις 26 Φεβρουαρίου του 2017, όταν όχημα που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα συγκρούστηκε με το σταθμευμένο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμία, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο της συζύγου και του γιου του.
Εννέα χρόνια μετά την τραγωδία ο ίδιος ανέβασε μία συγκινητική φωτογραφία με τον γιο του, που σήμερα θα γινόταν 12 ετών.
«Σήμερα θα γινόσουν 12 χρονών Άγγελέ μου... Χρόνια παραδεισένια ψυχή μου...
Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται...», έγραψε στην ανάρτησή του ο Υπάτιος Πατμάνογλου.