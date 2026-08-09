Wall Street Journal: Ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν  

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν χωρίς να απαιτείται πυρηνική συμφωνία.

Η προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και δεν μπορεί να ανακάμψει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σε ανώτερους συνεργάτες του ότι ενδέχεται να είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν χωρίς να εξασφαλίσει πυρηνική συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να πιστεύει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά, ώστε να μην μπορεί να ανακάμψει ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.