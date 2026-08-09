Έβρος: Φωτιά τώρα στο Σπήλαιο Ορεστιάδας – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ορεστιάδας με υδροφόρες.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (09/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας .

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