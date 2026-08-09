Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

Snapshot Επικαιροποιήθηκε το Red Code για την Αττική και άλλες πέντε περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Οι μέρες με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα, εξαιτίας συνδυασμού ακραίας ζέστης και ανέμων.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να ενεργοποιήσουν τα συντονιστικά όργανα και να εφαρμόσουν μέτρα πρόληψης.

Στην κατηγορία 4 κινδύνου εντάσσεται και η Κρήτη, με ιδιαίτερη προσοχή λόγω περαιτέρω ενίσχυσης των ανέμων. Snapshot powered by AI

Το Red Code για την Αττική και άλλες πέντε περιοχές επικαιροποιήθηκε στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 12:00 της Κυριακής (09/08), με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα πνέουν σε όλη τη χώρα.

Η Κυριακή και κυρίως η Δευτέρα αναμένεται να είναι οι ημέρες κατά τις οποίες ο συνδυασμός ζέστης και ανέμων θα δοκιμάσει περισσότερο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Οι ισχυροί βοριάδες θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, ενώ, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην Κρήτη, όπου οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code

Στην Αττική περιλαμβάνονται και τα Κύθηρα .

περιλαμβάνονται και τα . Στην Πελοπόννησο το μέτρο αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας , Αργολίδας , Αρκαδίας και Λακωνίας .

, , και . Στη Στερεά Ελλάδα αφορά τη Βοιωτία , τη Φθιώτιδα και την Εύβοια .

, τη και την . Στο Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνονται η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, ενώ στο Νότιο Αιγαίο το σύνολο των Κυκλάδων.

Στην κατηγορία 4 βρίσκεται και η Κρήτη.

Η ένταξη στο Red Code σημαίνει αυξημένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δήμοι και περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν τα προβλεπόμενα όργανα συντονισμού και να προχωρήσουν στα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Προσοχή στους ανέμους

Το σκηνικό γίνεται πιο απαιτητικό ως προς τους ανέμους από τη Δευτέρα.

Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι στις Κυκλάδες και στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στην Εύβοια, την Αττική, τη Βοιωτία, την Αργολίδα και την Κορινθία οι μέγιστες ριπές υπολογίζεται ότι θα κινούνται περίπου μεταξύ 60 και 80 χιλιομέτρων / ώρα.

Αντίστοιχες εντάσεις αναμένονται στο ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη και τη Λακωνία οι ριπές θα φτάσουν περίπου τα 60 έως 75 χιλιόμετρα την ώρα.

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου αναμένεται να έχει ισχυρότερους βοριάδες. Στις Κυκλάδες, τα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, το Καρπάθιο και την Κρήτη οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Η ένταση των ανέμων αναμένεται να παραμείνει αισθητή και κατά τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα με τους ανέμους, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία θα κινηθεί έως τους 38 βαθμούς.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, περίπου στους 35 έως 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθούν από 32 έως 36 βαθμούς.

Τη Δευτέρα οι βοριάδες θα περιορίσουν τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Στη δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 31 έως 37 βαθμούς.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Με τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, η Πολιτική Προστασία ζητά αυξημένη προσοχή στις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, αλλά και τη χρήση εργαλείων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.

Στις συστάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η αποφυγή υπαίθριων ψησταριών, του καπνίσματος μελισσών και της απόρριψης αναμμένων τσιγάρων σε χώρους με βλάστηση.

Κατά την αντιπυρική περίοδο, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή πυρκαγιά, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο «199».