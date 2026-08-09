Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Παναγιώτης Βελισσάρης

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επικαιροποιήθηκε το Red Code για την Αττική και άλλες πέντε περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Οι μέρες με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα, εξαιτίας συνδυασμού ακραίας ζέστης και ανέμων.
  • Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να ενεργοποιήσουν τα συντονιστικά όργανα και να εφαρμόσουν μέτρα πρόληψης.
  • Στην κατηγορία 4 κινδύνου εντάσσεται και η Κρήτη, με ιδιαίτερη προσοχή λόγω περαιτέρω ενίσχυσης των ανέμων.
Snapshot powered by AI

Το Red Code για την Αττική και άλλες πέντε περιοχές επικαιροποιήθηκε στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 12:00 της Κυριακής (09/08), με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα πνέουν σε όλη τη χώρα.

Η Κυριακή και κυρίως η Δευτέρα αναμένεται να είναι οι ημέρες κατά τις οποίες ο συνδυασμός ζέστης και ανέμων θα δοκιμάσει περισσότερο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Οι ισχυροί βοριάδες θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, ενώ, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην Κρήτη, όπου οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code

  • Στην Αττική περιλαμβάνονται και τα Κύθηρα.
  • Στην Πελοπόννησο το μέτρο αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας.
  • Στη Στερεά Ελλάδα αφορά τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και την Εύβοια.
  • Στο Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνονται η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, ενώ στο Νότιο Αιγαίο το σύνολο των Κυκλάδων.

Στην κατηγορία 4 βρίσκεται και η Κρήτη.

Η ένταξη στο Red Code σημαίνει αυξημένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δήμοι και περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν τα προβλεπόμενα όργανα συντονισμού και να προχωρήσουν στα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Προσοχή στους ανέμους

Το σκηνικό γίνεται πιο απαιτητικό ως προς τους ανέμους από τη Δευτέρα.

Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι στις Κυκλάδες και στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στην Εύβοια, την Αττική, τη Βοιωτία, την Αργολίδα και την Κορινθία οι μέγιστες ριπές υπολογίζεται ότι θα κινούνται περίπου μεταξύ 60 και 80 χιλιομέτρων / ώρα.

Αντίστοιχες εντάσεις αναμένονται στο ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη και τη Λακωνία οι ριπές θα φτάσουν περίπου τα 60 έως 75 χιλιόμετρα την ώρα.

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου αναμένεται να έχει ισχυρότερους βοριάδες. Στις Κυκλάδες, τα ανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο, το Καρπάθιο και την Κρήτη οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Η ένταση των ανέμων αναμένεται να παραμείνει αισθητή και κατά τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα με τους ανέμους, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία θα κινηθεί έως τους 38 βαθμούς.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, περίπου στους 35 έως 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθούν από 32 έως 36 βαθμούς.

Τη Δευτέρα οι βοριάδες θα περιορίσουν τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Στη δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 31 έως 37 βαθμούς.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Με τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, η Πολιτική Προστασία ζητά αυξημένη προσοχή στις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, αλλά και τη χρήση εργαλείων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.

Στις συστάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η αποφυγή υπαίθριων ψησταριών, του καπνίσματος μελισσών και της απόρριψης αναμμένων τσιγάρων σε χώρους με βλάστηση.

Κατά την αντιπυρική περίοδο, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή πυρκαγιά, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο «199».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:27LIFESTYLE

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:58LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφο – Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ελλάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα όπλων και πυραύλων – Μειώθηκαν έως 65% οι διαθέσιμοι Patriot

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το φυτό που εισήλθε στην Ισπανία ως διακοσμητικό τη δεκαετία του '50: Τώρα, «καταβροχθίζει» δρόμους

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

10:00TRAVEL

Το National Geographic αποθεώνει το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης – Το κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας

09:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιουλιάννα Ρούσου: Ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. – Έχασε το χρυσό για 5 εκατοστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαλυπτικά βίντεο του Newsbomb

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις σήμερα (9/8) - Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

19:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα - Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου: Αρνητικό το αλκοτέστ του Γερμανού οδηγού που έκανε αναστροφή και τραυμάτισε τους αστυνομικούς

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ