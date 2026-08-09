Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

Οι δύο μεγάλες υπερπαραγωγές του καλοκαιριού ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως – Ρεκόρ για τον Spider-Man, ιστορική επίδοση για τον Κρίστοφερ Νόλαν

Μίλτος Τσεκούρας

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους
LIFESTYLE
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  • Οι ταινίες «Spider-Man: Brand New Day» και «The Odyssey» ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες στο καλοκαιρινό box office.
  • Ο Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί και στις δύο παραγωγές, ως Πίτερ Πάρκερ στον Spider-Man και ως Τηλέμαχος στην «Οδύσσεια», ενώ η Ζεντάγια συμμετέχει επίσης και στις δύο ταινίες.
  • Το «Spider-Man: Brand New Day» κατέγραψε το μεγαλύτερο opening weekend στην ιστορία της αγοράς της Βόρειας Αμερικής με περίπου 360 εκατ. δολάρια.
  • Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του σκηνοθέτη και είχε ισχυρή εμπορική πορεία, φτάνοντας επίσης στο όριο του 1 δισ. δολαρίων.
  • Οι δύο ταινίες συνέβαλαν στην αναζωογόνηση του κινηματογραφικού κοινού, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες παραγωγές με ισχυρούς χαρακτήρες και τεχνολογία IMAX παραμένουν εμπορικά αποτελεσματικές.
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Δύο διαφορετικοί κινηματογραφικοί κόσμοι συναντώνται στην κορυφή του box office και γράφουν ιστορία. Ο Spider-Man και ο Οδυσσέας έχουν εξελιχθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού, με τις ταινίες «Spider-Man: Brand New Day» και «The Odyssey» να ξεπερνούν πλέον το 1 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Η επιτυχία των δύο παραγωγών αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το γεγονός ότι πρωταγωνιστής και στις δύο είναι ο Τομ Χόλαντ. Στον Spider-Man επιστρέφει ως Πίτερ Πάρκερ, ενώ στην «Οδύσσεια» υποδύεται τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα. Η Ζεντάγια συμμετέχει επίσης και στις δύο ταινίες, ως MJ στον Spider-Man και ως Αθηνά στην «Οδύσσεια».

Ο Spider-Man έσπασε το ρεκόρ του «Endgame»

Το «Spider-Man: Brand New Day» πραγματοποίησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ανοίγματα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Στο πρώτο του Σαββατοκύριακο συγκέντρωσε περίπου 932 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, επίδοση που το έφερε στη δεύτερη θέση των μεγαλύτερων παγκόσμιων openings όλων των εποχών, πίσω από το «Avengers: Endgame».

Στη Βόρεια Αμερική, ωστόσο, ο Spider-Man έκανε κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό: με περίπου 360 εκατ. δολάρια στο πρώτο τριήμερο κατέγραψε το μεγαλύτερο opening weekend στην ιστορία της αγοράς, ξεπερνώντας την επίδοση του «Avengers: Endgame», η οποία βρισκόταν περίπου στα 357 εκατ. δολάρια.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, αποτελεί την τέταρτη solo εμφάνιση του Τομ Χόλαντ ως Spider-Man και επαναφέρει στο επίκεντρο τον Πίτερ Πάρκερ μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home».

Η εμπορική της πορεία συνεχίστηκε με εξίσου εντυπωσιακό ρυθμό. Μέσα σε μόλις έξι ημέρες από την κυκλοφορία της, η ταινία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην ταχύτητα με την οποία μια ταινία έφτασε το συγκεκριμένο ορόσημο. Μόνο το «Avengers: Endgame» είχε φτάσει ταχύτερα στο 1 δισ.

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν έγινε κινηματογραφικό φαινόμενο

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις αίθουσες είχε ήδη φτάσει η άλλη μεγάλη υπερπαραγωγή του καλοκαιριού.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, πραγματοποίησε παγκόσμιο άνοιγμα 263,8 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την Universal Pictures. Πρόκειται για το μεγαλύτερο opening στην καριέρα του Νόλαν.

Η ταινία βασίζεται στο ομηρικό έπος και ακολουθεί τον Οδυσσέα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στο καστ, εκτός από τον Ματ Ντέιμον και τον Τομ Χόλαντ, βρίσκονται η Ζεντάγια και η Αν Χάθαγουεϊ.

Η εμπορική της πορεία αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική. Μετά τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα είχε ήδη φτάσει τα 639,6 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ η είσοδος του Spider-Man στις αίθουσες δεν ανέκοψε τη δυναμική της στον βαθμό που θα περίμενε κανείς από έναν τόσο μεγάλο ανταγωνιστή.

Στη συνέχεια, η «Οδύσσεια» πέρασε και αυτή το πολυπόθητο όριο του 1 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, χαρίζοντας στον Κρίστοφερ Νόλαν ακόμη μία τεράστια εμπορική επιτυχία.

Ρεκόρ και στην Ελλάδα για την «Οδύσσεια»

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή της ταινίας και στην Ελλάδα. Στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, η «Οδύσσεια» προσέλκυσε 151.415 θεατές στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, σημειώνοντας μία από τις ισχυρότερες πρεμιέρες των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά.

Η επίδοση αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω της θεματολογίας της ταινίας, καθώς ο Νόλαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με τον Οδυσσέα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παραγωγής τεράστιας κλίμακας.

Ο ίδιος πρωταγωνιστής σε δύο blockbuster

Η σύμπτωση που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη φετινή κινηματογραφική «τιτανομαχία» είναι ο Τομ Χόλαντ.

Ο Βρετανός ηθοποιός βρίσκεται ταυτόχρονα στις δύο μεγαλύτερες παραγωγές του καλοκαιριού: στον «Spider-Man: Brand New Day» ως Πίτερ Πάρκερ και στο «The Odyssey» ως Τηλέμαχος.

Παράλληλα, η Ζεντάγια εμφανίζεται επίσης και στις δύο ταινίες, γεγονός που δημιουργεί μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στα δύο blockbuster.

Η σύμπτωση δεν περιορίζεται, όμως, στο καστ. Οι δύο ταινίες αποτέλεσαν βασικούς πρωταγωνιστές ενός εξαιρετικά δυνατού καλοκαιριού για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του Spider-Man, μάλιστα, εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο σε εισπράξεις στην ιστορία του αμερικανικού box office, με συνολικά έσοδα περίπου 430 εκατ. δολαρίων.

Η μεγάλη οθόνη παίρνει το αίμα της πίσω

Η επιτυχία του Spider-Man και της «Οδύσσειας» έχει σημασία πέρα από τα εντυπωσιακά ποσά.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το Χόλιγουντ αναζητά τρόπους να προσελκύσει ξανά μαζικά το κοινό στις αίθουσες, δύο μεγάλες παραγωγές κατάφεραν να μετατρέψουν την κινηματογραφική έξοδο σε γεγονός.

Η «Οδύσσεια» επένδυσε στην κλίμακα, στην τεχνολογία IMAX και στο όνομα του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Spider-Man στηρίχθηκε σε έναν από τους δημοφιλέστερους κινηματογραφικούς χαρακτήρες παγκοσμίως, αλλά και στην επιστροφή του Τομ Χόλαντ στον ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο σταρ.

Και οι δύο επιλογές αποδείχθηκαν εμπορικά εξαιρετικά αποτελεσματικές.

Το αποτέλεσμα είναι μια σπάνια περίπτωση όπου δύο blockbuster που κυκλοφόρησαν με διαφορά μόλις δύο εβδομάδων όχι μόνο δεν αλληλοεξουδετερώθηκαν, αλλά κατάφεραν να συνυπάρξουν στην κορυφή του box office.

Ο Spider-Man έφτασε πρώτος στο 1 δισ. δολάρια και η «Οδύσσεια» ακολούθησε, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όταν αυτές προσφέρουν την αίσθηση ενός πραγματικού κινηματογραφικού γεγονότος.

Και κάπως έτσι, το φετινό καλοκαίρι απέκτησε τη δική του κινηματογραφική «τιτανομαχία»: τον Spider-Man απέναντι στον Οδυσσέα, με κοινό παρονομαστή τον Τομ Χόλαντ και κοινό στόχο την κορυφή του box office.

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