Ιράν: Οι 6 απαράβατοι όροι στις ΗΠΑ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, δήλωσε  ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ «διορθώσουν τη συμπεριφορά τους»

Μίλτος Τσεκούρας

Ιράν: Οι 6 απαράβατοι όροι στις ΗΠΑ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Το Ιν θέτει έξ όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συνδέοντας το με αλλαγές στην αμερικανική πολιτική προς τη χώρα.
  • Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό απειλών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων, την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
  • Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσει ούτε σε περίπτωση διαπραγματεύσεων, θέτοντας αυστηρό πλαίσιο για μελλοντικές συνομιλίες.
  • Τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμης σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές αγορές, καθώς μεταφέρονται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  • Οι απαιτήσεις του Ιράν δημιουργούν σημαντικό χάσμα με την Ουάσινγκτον, καθιστώντας δύσκολη μια συμφωνία που να αφορά μόνο τη ναυσιπλοΐα.
Snapshot powered by AI

Έξι συγκεκριμένους όρους θέτει η Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συνδέοντας την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού με αλλαγές στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, δήλωσε το Σάββατο 8 Αυγούστου ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες «διορθώσουν τη συμπεριφορά τους».

Μιλώντας στο ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, ο Ζολγκάντρ παρουσίασε τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση στα Στενά.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα κάνει ποτέ πίσω, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις βασικές θέσεις της ακόμη και στην περίπτωση νέων συνομιλιών.

Οι έξι όροι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι απαιτήσεις του Ιράν είναι:

  • 1. Τερματισμός των απειλών κατά του Ιράν Η Τεχεράνη ζητά να σταματήσουν οι απειλές και οι προσβλητικές δηλώσεις σε βάρος της.
  • 2. Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων Το Ιράν απαιτεί να τερματιστεί αυτό που χαρακτηρίζει «πόλεμο επιθετικότητας» εναντίον της χώρας, καθώς και εναντίον των συμμάχων της στον Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ιράκ και την Υεμένη.
  • 3. Αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων Η Τεχεράνη ζητά να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και να αποχωρήσουν οι αμερικανικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις που επιχειρούν γύρω από το Ιράν.
  • 4. Καταβολή αποζημιώσεων Το Ιράν ζητά αποζημιώσεις για τις ζημιές που, σύμφωνα με τη δική του θέση, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.
  • 5. Άρση των κυρώσεων Η Τεχεράνη ζητά την άρση όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.
  • 6. Αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων Η ιρανική πλευρά απαιτεί την «άνευ όρων» αποδέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της χώρας που παραμένουν δεσμευμένα.

Το μήνυμα της Τεχεράνης

Η δήλωση του Ζολγκάντρ συνδέει ευθέως το ζήτημα των Στενών με την ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη δεν παρουσιάζει το άνοιγμα των Στενών ως ένα μεμονωμένο ζήτημα ναυσιπλοΐας, αλλά ως μέρος ενός συνολικού πλαισίου απαιτήσεων που αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και τις οικονομικές κυρώσεις.

Παράλληλα, η δήλωση ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει ούτε σε περίπτωση διαπραγματεύσεων δείχνει ότι η ιρανική κυβέρνηση επιχειρεί να καθορίσει εκ των προτέρων το πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής συνομιλίας.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ έχουν σημασία

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές αγορές, καθώς αποτελεί βασική οδό μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου προς τις διεθνείς αγορές.

Για τον λόγο αυτό, οποιοσδήποτε παρατεταμένος περιορισμός στη διέλευση πλοίων μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στις αγορές και να επηρεάσει την ενεργειακή τροφοδοσία.

Μεγάλο το χάσμα με την Ουάσινγκτον

Οι απαιτήσεις που παρουσίασε η Τεχεράνη δείχνουν ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ιδιαίτερα οι όροι που αφορούν την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, την πλήρη άρση των κυρώσεων και την καταβολή αποζημιώσεων θα απαιτούσαν σημαντικές αλλαγές στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν.

Παράλληλα, η Τεχεράνη συνδέει την τύχη των Στενών με ευρύτερα ζητήματα της σύγκρουσης, γεγονός που περιπλέκει οποιαδήποτε προσπάθεια για μια συμφωνία περιορισμένη αποκλειστικά στη ναυσιπλοΐα.

οΙ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:27LIFESTYLE

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:58LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφο – Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ελλάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα όπλων και πυραύλων – Μειώθηκαν έως 65% οι διαθέσιμοι Patriot

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το φυτό που εισήλθε στην Ισπανία ως διακοσμητικό τη δεκαετία του '50: Τώρα, «καταβροχθίζει» δρόμους

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

10:00TRAVEL

Το National Geographic αποθεώνει το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης – Το κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας

09:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιουλιάννα Ρούσου: Ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. – Έχασε το χρυσό για 5 εκατοστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαλυπτικά βίντεο του Newsbomb

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις σήμερα (9/8) - Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα - Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

19:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν κάποιος πατήσει ελληνικό χώρο, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ