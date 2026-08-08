Ιράν: Οι 6 απαράβατοι όροι στις ΗΠΑ για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το Ιν θέτει έξ όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συνδέοντας το με αλλαγές στην αμερικανική πολιτική προς τη χώρα.

Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό απειλών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων, την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσει ούτε σε περίπτωση διαπραγματεύσεων, θέτοντας αυστηρό πλαίσιο για μελλοντικές συνομιλίες.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμης σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές αγορές, καθώς μεταφέρονται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι απαιτήσεις του Ιράν δημιουργούν σημαντικό χάσμα με την Ουάσινγκτον, καθιστώντας δύσκολη μια συμφωνία που να αφορά μόνο τη ναυσιπλοΐα. Snapshot powered by AI

Έξι συγκεκριμένους όρους θέτει η Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συνδέοντας την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού με αλλαγές στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, δήλωσε το Σάββατο 8 Αυγούστου ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες «διορθώσουν τη συμπεριφορά τους».

Μιλώντας στο ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, ο Ζολγκάντρ παρουσίασε τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση στα Στενά.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα κάνει ποτέ πίσω, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις βασικές θέσεις της ακόμη και στην περίπτωση νέων συνομιλιών.

Iran's Supreme National Security Council has outlined six conditions it says must be met before the Strait of Hormuz will be reopened to commercial shipping:

1. Cease all threats and insults toward Iran.

2. Permanently end what Iran describes as its "war of aggression" against… pic.twitter.com/DR9EJSwpKs — OSINTdefender (@sentdefender) August 8, 2026

Οι έξι όροι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι απαιτήσεις του Ιράν είναι:

1 . Τερματισμός των απειλών κατά του Ιράν Η Τεχεράνη ζητά να σταματήσουν οι απειλές και οι προσβλητικές δηλώσεις σε βάρος της.

Η Τεχεράνη ζητά να σταματήσουν οι απειλές και οι προσβλητικές δηλώσεις σε βάρος της. 2. Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων Το Ιράν απαιτεί να τερματιστεί αυτό που χαρακτηρίζει «πόλεμο επιθετικότητας» εναντίον της χώρας, καθώς και εναντίον των συμμάχων της στον Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ιράκ και την Υεμένη.

Το Ιράν απαιτεί να τερματιστεί αυτό που χαρακτηρίζει «πόλεμο επιθετικότητας» εναντίον της χώρας, καθώς και εναντίον των συμμάχων της στον Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ιράκ και την Υεμένη. 3. Αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων Η Τεχεράνη ζητά να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και να αποχωρήσουν οι αμερικανικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις που επιχειρούν γύρω από το Ιράν.

Η Τεχεράνη ζητά να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και να αποχωρήσουν οι αμερικανικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις που επιχειρούν γύρω από το Ιράν. 4. Καταβολή αποζημιώσεων Το Ιράν ζητά αποζημιώσεις για τις ζημιές που, σύμφωνα με τη δική του θέση, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το Ιράν ζητά αποζημιώσεις για τις ζημιές που, σύμφωνα με τη δική του θέση, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. 5 . Άρση των κυρώσεων Η Τεχεράνη ζητά την άρση όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.

Η Τεχεράνη ζητά την άρση όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. 6. Αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων Η ιρανική πλευρά απαιτεί την «άνευ όρων» αποδέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της χώρας που παραμένουν δεσμευμένα.

Το μήνυμα της Τεχεράνης

Η δήλωση του Ζολγκάντρ συνδέει ευθέως το ζήτημα των Στενών με την ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη δεν παρουσιάζει το άνοιγμα των Στενών ως ένα μεμονωμένο ζήτημα ναυσιπλοΐας, αλλά ως μέρος ενός συνολικού πλαισίου απαιτήσεων που αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και τις οικονομικές κυρώσεις.

Παράλληλα, η δήλωση ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει ούτε σε περίπτωση διαπραγματεύσεων δείχνει ότι η ιρανική κυβέρνηση επιχειρεί να καθορίσει εκ των προτέρων το πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής συνομιλίας.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ έχουν σημασία

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές αγορές, καθώς αποτελεί βασική οδό μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου προς τις διεθνείς αγορές.

Για τον λόγο αυτό, οποιοσδήποτε παρατεταμένος περιορισμός στη διέλευση πλοίων μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στις αγορές και να επηρεάσει την ενεργειακή τροφοδοσία.

Μεγάλο το χάσμα με την Ουάσινγκτον

Οι απαιτήσεις που παρουσίασε η Τεχεράνη δείχνουν ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ιδιαίτερα οι όροι που αφορούν την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, την πλήρη άρση των κυρώσεων και την καταβολή αποζημιώσεων θα απαιτούσαν σημαντικές αλλαγές στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν.

Παράλληλα, η Τεχεράνη συνδέει την τύχη των Στενών με ευρύτερα ζητήματα της σύγκρουσης, γεγονός που περιπλέκει οποιαδήποτε προσπάθεια για μια συμφωνία περιορισμένη αποκλειστικά στη ναυσιπλοΐα.

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