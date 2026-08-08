Μόσχα: Έχασαν την πτήση και μπήκαν στον αεροδιάδρομο με την βαλίτσα για να προλάβουν το αεροπλάνο

Snapshot Δύο επιβάτιδες στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας μπήκαν στον αεροδιάδρομο αφού έχασαν την πτήση τους.

Οι γυναίκες κατευθύνθηκαν πεζές προς αεροσκάφος της Aeroflot, προσπαθώντας να προλάβουν την επιβίβαση.

Η μία από τις δύο σέρνοντας την βαλίτσα της ακολούθησε την πορεία προς το αεροπλάνο.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας λόγω σοβαρής παραβίασης κανόνων ασφαλείας.

Η πρόσβαση επιβατών στον αεροδιάδρομο αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και παραβίαση των κανονισμών. Snapshot powered by AI

Δεν το έβαλαν κάτω δύο επιβάτιδες στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, οι οποίες, αφού έχασαν την πτήση τους, μπήκαν στον αεροδιάδρομο και κατευθύνθηκαν προς αεροσκάφος της Aeroflot, επιχειρώντας να επιβιβαστούν.

Η μία από τις δύο γυναίκες, μάλιστα, δεν άφησε πίσω ούτε τη βαλίτσα της. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου στο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, όταν οι δύο επιβάτες, έχοντας χάσει την προγραμματισμένη πτήση τους, αποφάσισαν να επιχειρήσουν μια μάλλον ασυνήθιστη επιβίβαση στο αεροσκάφος.

Οι δύο γυναίκες εισήλθαν στον αεροδιάδρομο και άρχισαν να κατευθύνονται πεζή προς αεροσκάφος της Aeroflot, προφανώς σε μια προσπάθεια να προλάβουν την επιβίβαση. Η μία, μάλιστα, συνέχισε την πορεία της σέρνοντας πίσω της τη βαλίτσα της, σαν να επρόκειτο απλώς για μια καθυστερημένη άφιξη στην πύλη.

Meanwhile at Moscow's Sheremetyevo International Airport two passengers who had missed their flight ran onto the tarmac on July 25 and walked directly toward an Aeroflot aircraft in an attempt to board, with one woman dragging a suitcase behind her. pic.twitter.com/1vmHOeBrhg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 8, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας του αεροδρομίου, καθώς η πρόσβαση επιβατών στον αεροδιάδρομο αποτελεί σοβαρή παραβίαση των κανόνων ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης