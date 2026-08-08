Αιγαίο: Πέντε παραβάσεις και επτά παραβιάσεις από τρία τουρκικά drones

Snapshot Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο καταγράφηκαν σήμερα τρία τουρκικά UAV που προχώρησαν σε 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί τουρκικών αεροσκαφών, αλλά μόνο μεμονωμένα UAV χωρίς οπλισμό.

Δεν σημειώθηκε καμία εμπλοκή κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων. Snapshot powered by AI

Νέα παρουσία τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταγράφηκε σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Συγκεκριμένα, τρία τουρκικά UAV προχώρησαν σε 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Από τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ προκύπτει ότι δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί τουρκικών αεροσκαφών, αλλά τρία μεμονωμένα UAV. Κανένα από τα αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένο, ενώ δεν σημειώθηκε εμπλοκή.

Η παρουσία των τουρκικών UAV καταγράφηκε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τουρκικά UAV: 3

Παραβάσεις FIR Αθηνών: 5

Παραβιάσεις ελληνικού εναέριου χώρου: 7

Οπλισμένα αεροσκάφη: Κανένα

Εμπλοκές: Καμία

Περιοχή: Νοτιοανατολικό Αιγαίο

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