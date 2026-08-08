Πάρος: Νεκρό 4χρονο παιδί σε πισίνα beach bar – Προσήχθησαν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης

Snapshot Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να το ανανήψουν.

Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του beach bar και οι γονείς του παιδιού για κατάθεση. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάρο, καθώς ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το cyclades24, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα και να καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάνηψή του. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Μέχρι αυτή την ώρα, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, καθώς και όσα προηγήθηκαν πριν από το τραγικό συμβάν.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, αλλά και οι γονείς του 4χρονου, προκειμένου να καταθέσουν στις Αρχές.