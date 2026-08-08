«Βολές» Σκέρτσου στο ΠΑΣΟΚ για τον ΟΟΣΑ: «Αναλύσεις της παραλίας»

Snapshot Η έκθεση του ΟΟΣΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνει μείωση 3,6% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος επισημαίνει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα και καλεί να εξεταστούν όλα τα τρίμηνα πριν βγουν συμπεράσματα.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ύπαρξη πληθωριστικών πιέσεων και συνεχίζει αυξήσεις μισθών, συντάξεων, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Από τον Απρίλιο του 2026 αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 4,55% και από τον Ιανουάριο εφαρμόζονται νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, των οποίων η επίδραση αναμένεται να αποτυπωθεί στα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας και προτείνει πολιτική αλλαγή για κοινωνική ανόρθωση, ενώ η κυβέρνηση ζητά σοβαρότερη αντιπολίτευση χωρίς πολιτικές επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Νέα απάντηση σε αυτά που ανέφερε το ΠΑΣΟΚ για την έκθεση του ΟΟΣΑ, δίνει, μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Όπως τονίζει, «κύριοι και κυρίες του ΠΑΣΟΚ, παρότι επιλέξατε για άλλη μια φορά την ανούσια προσωπική επίθεση χωρίς να απαντήσετε με κάποιο ουσιαστικό επιχείρημα, εγώ θα επιμείνω σε μια και μόνο ερώτηση: Τι λέει η αντίστοιχη τριμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2026; Λέει ότι η Ελλάδα και η Πολωνία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις (κατά 3,3% και 2,5%) στο πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Όσο ακούσατε ή είδατε εσείς την αντιπολίτευση να αναδεικνύει τότε το συγκεκριμένο δελτίο του ΟΟΣΑ, άλλο τόσο το είδα κι εγώ. Και ξέρετε γιατί; Επειδή μια σοβαρή οικονομική ανάλυση δεν μπορεί να μετατρέπει κάθε τριμηνιαία μεταβολή σε πολιτικό πρωτοσέλιδο.

Το Q4 του 2025 δεν ήταν κάποιο μακρινό παρελθόν. Ήταν μόλις τρεις μήνες πριν από το Q1 του 2026. Άρα, αν η λογική του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ένα τρίμηνο αρκεί για να αποδείξει "κατάρρευση", τότε με την ίδια λογική το προηγούμενο τρίμηνο θα έπρεπε να αποδεικνύει μια θεαματική απογείωση.

Η στατιστική δεν είναι κοπτοραπτική. Δεν παίρνεις το τρίμηνο που σε βολεύει και πετάς τα υπόλοιπα για να το μετατρέψεις σε πολιτικό συμπέρασμα περί "αποτυχίας". Και υπάρχει κάτι ακόμη που μάλλον διέφυγε από την "ανάλυση της παραλίας". Η κυβέρνηση δεν είπε ποτέ ότι η ακρίβεια δεν υπάρχει. Το αντίθετο: Έχουμε αναγνωρίσει επανειλημμένα ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να είναι ταχύτερη από την αύξηση των τιμών.

Γι' αυτό ακριβώς συνεχίζουμε με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση». Και εδώ, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, υπάρχει «μια κρίσιμη λεπτομέρεια που αξίζει να υπογραμμίσουμε: Από την 1η Απριλίου 2026 αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 4,55%. Από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόζονται οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα στοιχεία του Β' τριμήνου 2026 θα αποτυπώσουν την επίδραση αυτών των παρεμβάσεων στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Οπότε ας περιμένουμε. Και τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει να βλέπει το δέντρο αντί για το δάσος. Μέχρι τότε σας εύχομαι από την Αθήνα καλό καλοκαίρι και όσο μπορείτε να αποφεύγετε τις "αναλύσεις της παραλίας"». «Αξίζουμε όλοι καλύτερη αντιπολίτευση», καταλήγει ο κ. Σκέρτσος.

Τσουκαλάς: «Έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης»

Υπενθυμίζεται πως σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε: «Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ καταρρίπτει το κυβερνητικό αφήγημα περί success story και μιας Ελλάδας που βρίσκεται σε τροχιά ευημερίας». Όπως ανέφερε, τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ κατατάσσουν την Ελλάδα στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς καταγράφουν μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί την εικόνα της χώρας σε σχέση με το σύνολο των χωρών του Οργανισμού, όπου καταγράφεται οριακή αύξηση των εισοδημάτων. Όπως σημείωσε, από τις 21 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, στις 13 καταγράφεται άνοδος και στις 8 υποχώρηση, με την Ελλάδα να εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος συνδέεται κυρίως με τη μείωση των κοινωνικών παροχών, τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια σε βασικά αγαθά και καύσιμα, που περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το επιχείρημα πως η ακρίβεια αποτελεί αποκλειστικά διεθνές φαινόμενο «καταρρίπτεται» από την καλύτερη πορεία άλλων οικονομιών στα αντίστοιχα μεγέθη. «Αυτό που λείπει από τη χώρα είναι μια κυβέρνηση που έχει τη βούληση να συγκρουστεί με κατεστημένες ολιγοπωλιακές δομές και να στηρίξει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι οι «νεοφιλελεύθερες εμμονές και οι δεσμεύσεις της» οδηγούν σε συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Κατέληξε υποστηρίζοντας ότι «η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον μόνο δρόμο για την κοινωνική ανόρθωση».

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