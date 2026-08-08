«Βολές» Σκέρτσου στο ΠΑΣΟΚ για τον ΟΟΣΑ: «Αναλύσεις της παραλίας»

Χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα η απάντηση του ΠΑΣΟΚ για την έκθεση του ΟΟΣΑ, επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

«Βολές» Σκέρτσου στο ΠΑΣΟΚ για τον ΟΟΣΑ: «Αναλύσεις της παραλίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έκθεση του ΟΟΣΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνει μείωση 3,6% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ.
  • Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος επισημαίνει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα και καλεί να εξεταστούν όλα τα τρίμηνα πριν βγουν συμπεράσματα.
  • Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ύπαρξη πληθωριστικών πιέσεων και συνεχίζει αυξήσεις μισθών, συντάξεων, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος.
  • Από τον Απρίλιο του 2026 αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 4,55% και από τον Ιανουάριο εφαρμόζονται νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, των οποίων η επίδραση αναμένεται να αποτυπωθεί στα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας και προτείνει πολιτική αλλαγή για κοινωνική ανόρθωση, ενώ η κυβέρνηση ζητά σοβαρότερη αντιπολίτευση χωρίς πολιτικές επιθέσεις.
Snapshot powered by AI

Νέα απάντηση σε αυτά που ανέφερε το ΠΑΣΟΚ για την έκθεση του ΟΟΣΑ, δίνει, μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Όπως τονίζει, «κύριοι και κυρίες του ΠΑΣΟΚ, παρότι επιλέξατε για άλλη μια φορά την ανούσια προσωπική επίθεση χωρίς να απαντήσετε με κάποιο ουσιαστικό επιχείρημα, εγώ θα επιμείνω σε μια και μόνο ερώτηση: Τι λέει η αντίστοιχη τριμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2026; Λέει ότι η Ελλάδα και η Πολωνία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις (κατά 3,3% και 2,5%) στο πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Όσο ακούσατε ή είδατε εσείς την αντιπολίτευση να αναδεικνύει τότε το συγκεκριμένο δελτίο του ΟΟΣΑ, άλλο τόσο το είδα κι εγώ. Και ξέρετε γιατί; Επειδή μια σοβαρή οικονομική ανάλυση δεν μπορεί να μετατρέπει κάθε τριμηνιαία μεταβολή σε πολιτικό πρωτοσέλιδο.

Το Q4 του 2025 δεν ήταν κάποιο μακρινό παρελθόν. Ήταν μόλις τρεις μήνες πριν από το Q1 του 2026. Άρα, αν η λογική του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ένα τρίμηνο αρκεί για να αποδείξει "κατάρρευση", τότε με την ίδια λογική το προηγούμενο τρίμηνο θα έπρεπε να αποδεικνύει μια θεαματική απογείωση.

Η στατιστική δεν είναι κοπτοραπτική. Δεν παίρνεις το τρίμηνο που σε βολεύει και πετάς τα υπόλοιπα για να το μετατρέψεις σε πολιτικό συμπέρασμα περί "αποτυχίας". Και υπάρχει κάτι ακόμη που μάλλον διέφυγε από την "ανάλυση της παραλίας". Η κυβέρνηση δεν είπε ποτέ ότι η ακρίβεια δεν υπάρχει. Το αντίθετο: Έχουμε αναγνωρίσει επανειλημμένα ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να είναι ταχύτερη από την αύξηση των τιμών.

Γι' αυτό ακριβώς συνεχίζουμε με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση». Και εδώ, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, υπάρχει «μια κρίσιμη λεπτομέρεια που αξίζει να υπογραμμίσουμε: Από την 1η Απριλίου 2026 αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 4,55%. Από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόζονται οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα στοιχεία του Β' τριμήνου 2026 θα αποτυπώσουν την επίδραση αυτών των παρεμβάσεων στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Οπότε ας περιμένουμε. Και τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει να βλέπει το δέντρο αντί για το δάσος. Μέχρι τότε σας εύχομαι από την Αθήνα καλό καλοκαίρι και όσο μπορείτε να αποφεύγετε τις "αναλύσεις της παραλίας"». «Αξίζουμε όλοι καλύτερη αντιπολίτευση», καταλήγει ο κ. Σκέρτσος.

Τσουκαλάς: «Έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης»

Υπενθυμίζεται πως σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε: «Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ καταρρίπτει το κυβερνητικό αφήγημα περί success story και μιας Ελλάδας που βρίσκεται σε τροχιά ευημερίας». Όπως ανέφερε, τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ κατατάσσουν την Ελλάδα στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς καταγράφουν μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί την εικόνα της χώρας σε σχέση με το σύνολο των χωρών του Οργανισμού, όπου καταγράφεται οριακή αύξηση των εισοδημάτων. Όπως σημείωσε, από τις 21 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, στις 13 καταγράφεται άνοδος και στις 8 υποχώρηση, με την Ελλάδα να εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος συνδέεται κυρίως με τη μείωση των κοινωνικών παροχών, τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια σε βασικά αγαθά και καύσιμα, που περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το επιχείρημα πως η ακρίβεια αποτελεί αποκλειστικά διεθνές φαινόμενο «καταρρίπτεται» από την καλύτερη πορεία άλλων οικονομιών στα αντίστοιχα μεγέθη. «Αυτό που λείπει από τη χώρα είναι μια κυβέρνηση που έχει τη βούληση να συγκρουστεί με κατεστημένες ολιγοπωλιακές δομές και να στηρίξει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι οι «νεοφιλελεύθερες εμμονές και οι δεσμεύσεις της» οδηγούν σε συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Κατέληξε υποστηρίζοντας ότι «η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον μόνο δρόμο για την κοινωνική ανόρθωση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:35ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα μείνει κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να δεχθούν τους όλους όρους του Ιράν

12:27LIFESTYLE

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:58LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφο – Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ελλάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα όπλων και πυραύλων – Μειώθηκαν έως 65% οι διαθέσιμοι Patriot

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το φυτό που εισήλθε στην Ισπανία ως διακοσμητικό τη δεκαετία του '50: Τώρα, «καταβροχθίζει» δρόμους

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

10:00TRAVEL

Το National Geographic αποθεώνει το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης – Το κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαλυπτικά βίντεο του Newsbomb

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα - Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις σήμερα (9/8) - Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση της Delta: «Υπάρχει καπνός στο πιλοτήριο, εκκενώστε άμεσα»

19:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ