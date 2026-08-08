Αττική: Τρεις συλλήψεις για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Σωτήρης Σκουλούδης

Αττική: Τρεις συλλήψεις για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τρία άτομα στην Αττική, τα οποία κατηγορούνται για καλλιέργεια κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας, καθώς και για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για έναν 53χρονο, έναν 49χρονο και μία 48χρονη, οι οποίοι φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αλλά και στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών, που οδήγησε στον εντοπισμό των τριών και στην εξακρίβωση της φερόμενης δράσης τους.

Τα δύο υδροπονικά εργαστήρια

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοικία του 53χρονου ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 53χρονος φέρεται να το είχε εγκαταστήσει για λογαριασμό και των συγκατηγορουμένων του.

Στον χώρο καλλιεργούνταν εντός γλαστρών εννέα δενδρύλλια κάνναβης, ενώ εντοπίστηκαν και ποσότητες που, σύμφωνα με τις Αρχές, προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν επτά συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού, μία συσκευασία με 28 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα», καθώς και 690 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 49χρονο και την 48χρονη στην κατοικία τους, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατείχαν από κοινού και για λογαριασμό του 53χρονου επιπλέον ποσότητες κάνναβης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν τρεις συσκευασίες με 810 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, τέσσερα γυάλινα δοχεία με συνολικά 465 γραμμάρια της ίδιας ουσίας, καθώς και επιπλέον μικρότερες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Στην ίδια έρευνα αποκαλύφθηκε και δεύτερο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις είχαν εγκαταστήσει από κοινού, σε ισόγειο διαμέρισμα και για λογαριασμό του 53χρονου, έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο καλλιέργειας.

Ο χώρος διέθετε τεχνητό φωτισμό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη δημιουργία ελεγχόμενων συνθηκών ανάπτυξης των φυτών. Εκεί εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 58 δενδρύλλια κάνναβης.

Πάνω από 2 κιλά κάνναβης και 67 δενδρύλλια

Συνολικά, από τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), 31 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), 67 δενδρύλλια κάνναβης και 690 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Οι Αρχές κατάσχεσαν ακόμη πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, πλήρη εξοπλισμό υδροπονικής καλλιέργειας, μεταξύ άλλων λάμπες, μετασχηματιστές, αφυγραντήρα, υγραντήρες, μετρητές οξύτητας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα, καθώς και πλήθος συσκευασιών.

Βρέθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται με τη δραστηριότητα των κατηγορουμένων.

Πάνω από 90.000 ευρώ το εκτιμώμενο όφελος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συνολικό οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων, την αναμενόμενη συγκομιδή από τα φυτά και την περαιτέρω διακίνηση των προϊόντων κάνναβης υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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