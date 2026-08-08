Ψάθα: Νέες ρίψεις νερού από αέρος υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων – Βίντεο

Ρίψεις νερού το μεσημέρι του Σαββάτου (08/08) από πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, για να μην «ξυπνήσει» η φωτιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Ψάθα: Νέες ρίψεις νερού από αέρος υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων – Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων στην Ψάθα, μετά τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την περιοχή και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, πραγματοποιούνται εκ νέου ρίψεις νερού στην περιοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο να «ξυπνήσουν» και πάλι εστίες που ενδεχομένως παραμένουν στο έδαφος.

Οι εναέριες δυνάμεις επιχειρούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε μεγάλη έκταση στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύοντας τα σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει θερμικό φορτίο, προκειμένου να περιοριστεί κάθε πιθανότητα νέου πύρινου μετώπου. Το βάρος, πλέον, πηγαίνει ξανά στην πρόληψη.

Δείτε βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DbxtgBfoOkX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πτήση πραγματοποιείται μερικά εικοσιτετράωρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και την Ψάθα, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές, ενώ, η επιχείρηση κατάσβεσης σημαδεύτηκε και από την τραγωδία της σύγκρουσης δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες.

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