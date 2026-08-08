Συνελήφθη άλλο ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας στο Παλαιό Φάληρο – «Πρωτοπαλίκαρο» του «Έντικ»

Εις βάρος του ενός εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Συνελήφθη άλλο ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας στο Παλαιό Φάληρο – «Πρωτοπαλίκαρο» του «Έντικ»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών το απόγευμα της Παρασκευής (07/08), συνελήφθη άλλο ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας στο Παλαιό Φάληρο. Πρόκειται για 49άχρονο εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

«Πρωτοπαλίκαρα» του «Έντικ»

Ο συλληφθείς ήταν μέλος της ομάδας που εκβίαζε επιχειρηματίες και χτυπούσε άτομα που είχαν διαφορές με τη ρωσόφωνη μαφία.

Την Παρασκευή (07/08), οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών πέρασαν χειροπέδες και σε ένα ακόμη μέλος της συμμορίας του «Έντικ».

Οι δύο κατηγορούμενοι, γνωστοί με τα προσωνύμια «Πίτμπουλ» και «Μπουλντόγκ» από τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, κρατούνται στη ΓΑΔΑ.

Συλλήψεις, αποφυλακίσεις και συμβόλαια θανάτου από τα «παιδιά» του «Έντικ» – Από τις φυλακές και τους εκβιασμούς στο Ντουμπάι

Στο επίκεντρο της έρευνας για τη ρωσόφωνη εγκληματική οργάνωση βρίσκεται ο «Έντικ» ή «Φωνή», ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε ένα δίκτυο που δραστηριοποιείτο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, τους εκβιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και σε υποθέσεις που συνδέονται με συμβόλαια θανάτου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Τον εκτελεστικό βραχίονα της οργάνωσης αποτελούσαν οι «Πίτμπουλ» και «Μπουλντόγκ». Πρόκειται για μέλη που φέρονται να αναλάμβαναν την πρακτική εφαρμογή των εντολών, από εκβιασμούς και απειλές μέχρι ξυλοδαρμούς.

Μάρτιος 2025 – Η μεγάλη δικογραφία

Τον Μάρτιο του 2025, αποκαλύπτονται στοιχεία για τη δράση της οργάνωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ακόμη και μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία. Ο «Έντικ» φέρεται να έδινε οδηγίες από το Ντουμπάι, ενώ, έγκλειστα μέλη της οργάνωσης συντόνιζαν επιθέσεις και εκβιασμούς.

Παράλληλα, οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη και εκβιασμούς επιχειρηματιών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Μύκονο, καθώς και υποθέσεις κατά παραγγελία ξυλοδαρμών και συμβολαίων θανάτου.

Απρίλιος 2025 – Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη

Μετά τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «Θαμνάκια», στο Χαλάνδρι, το όνομα του «Έντικ» τίθεται εκ νέου στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Φερόταν ως πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το συμβόλαιο θανάτου, ενώ, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για αμοιβή ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Αύγουστος 2025 – Η σύλληψη του «πρωτοπαλίκαρου»

Στις 28 Αυγούστου 2025, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών συνέλαβαν στον Ασπρόπυργο έναν 36άχρονο, ο οποίος θεωρείται «πρωτοπαλίκαρο» του «Έντικ». Εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε συμμετάσχει σε επανειλημμένους εκβιασμούς ατόμου στο Μενίδι, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, με απαίτηση χρημάτων που συνδεόταν με παράνομη δραστηριότητα στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Δεκέμβριος 2025 – Νέα σύλληψη για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Τον Δεκέμβριο του 2025, συνελήφθη 35άχρονος, που φερόταν να ανήκει στον στενό κύκλο του «Έντικ» και εξετάστηκε για συμμετοχή στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο. Στις 29 Δεκεμβρίου 2025, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αρνήθηκε τις κατηγορίες.

2026 – Οι εξελίξεις στην υπόθεση Μοσχούρη

Τον Μάιο του 2026, τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ, εις βάρος τους είχαν ασκηθεί διώξεις για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων.

Ιούλιος 2026 – Η νέα σύλληψη του «Έντικ» στο Ντουμπάι

Στις 27 Ιουλίου 2026, έγινε γνωστό ότι ο «Έντικ» συνελήφθη εκ νέου στο Ντουμπάι, μαζί με στενό συνεργάτη του. Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές προετοιμάζουν αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα.

Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο «Έντικ» βρίσκεται αντιμέτωπος με τις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αφού είχε συλληφθεί και στο παρελθόν στο Ντουμπάι και είχε τεθεί υπό περιοριστικό όρο με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η νέα σύλληψη «ανοίγει» εκ νέου το ζήτημα της έκδοσης στην Ελλάδα, τη στιγμή που το όνομά του εξακολουθεί να εμφανίζεται σε δικογραφίες και έρευνες για τον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων ομάδων της λεγόμενης Greek Mafia.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:54ΕΛΛΑΔΑ

Μετώπη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 43χρονος

16:42ΕΛΛΑΔΑ

«Φυτεία» κάνναβης με υδροπονία στην Αττική - Πάνω από 90.000 ευρώ το κέρδος

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο καθημερινό «έμφραγμα» του Κηφισού - Οδική «ανάσα» 40 χλμ. ο νέος άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

16:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Απόδραση στα βουνά της Ελβετίας με τη νέα σύντροφό του

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίνδο Θεσσαλονίκης - Στη μάχη της κατάσβεσης και ελικόπτερο

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Μπάιντεν: «Ο καρκίνος του πατέρα μου έχει εξαπλωθεί στα οστά» – Η προεδρική χάρη, ο εθισμός και το ντιμπέιτ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις Ιράν - Ομάν

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου (9/08): Σε κόκκινο συναγερμό 14 περιοχές της χώρας

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος για τον Λιονέλ Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του, Χόρχε

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος έπληξε πλοίο της ADNOC στα Στενά του Ορμούζ

15:20LIFESTYLE

Αντόνιο Μπαντέρας: «Ήξερα πως κάποτε θα επέστρεφα στην πατρίδα μου»

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τρομακτικά βίντεο από το μακελειό σε σχολείο με δράστη έναν 14χρονο

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους: Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα (8/8) – Όλες οι ημερομηνίες

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Τρεις συλλήψεις για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Νέες ρίψεις νερού από αέρος υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων – Βίντεο

14:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέος υπουργός Δικαιοσύνης ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Τοντ Μπλανς

14:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας παρουσιάζει στις 2 Σεπτεμβρίου το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Κυριακή

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με μοτοσικλετιστή στη Χαλκιδική - Νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου»

13:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Marfin: Την Τρίτη απολογείται η 46χρονη για τη φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρησμό της τράπεζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος για τον Λιονέλ Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του, Χόρχε

15:20LIFESTYLE

Αντόνιο Μπαντέρας: «Ήξερα πως κάποτε θα επέστρεφα στην πατρίδα μου»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Ο Αφγανός είχε γυρίσει την πλάτη στον Χριστιανισμό και συμπεριφερόταν ως εργένης», λένε φίλες της συζύγου του

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Η Μεσόγειος «βράζει»: Στους 33℃ η θερμοκρασία της θάλασσας – Η προειδοποίηση Αρναούτογλου

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες: Από τη γνωριμία στην Gucci στον γάμο στη Μαδέρα – Όλη η ιστορία του έρωτά τους

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει η σορός - Πιθανότατα έπεσε από ύψος

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Χάντερ Μπάιντεν: «Ο καρκίνος του πατέρα μου έχει εξαπλωθεί στα οστά» – Η προεδρική χάρη, ο εθισμός και το ντιμπέιτ

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

13:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη άλλο ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας στο Παλαιό Φάληρο – «Πρωτοπαλίκαρο» του «Έντικ»

09:57ΕΘΝΙΚΑ

Η Τουρκία αντιδρά στο ελληνικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: «Καμία νομική συνέπεια για εμάς» – Νέα αιχμή για το Αιγαίο

12:56WHAT THE FACT

Αυτές είναι οι 7 χώρες που σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί το 2027

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο καθημερινό «έμφραγμα» του Κηφισού - Οδική «ανάσα» 40 χλμ. ο νέος άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛ.ΑΣ. για Κρήτη: «Ο μεθυσμένος αλλοδαπός έκανε ανήθικη πρόταση σε ενήλικη εργαζόμενη»

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίνδο Θεσσαλονίκης - Στη μάχη της κατάσβεσης και ελικόπτερο

17:17LIFESTYLE

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η σειρά φαινόμενο στην ελεύθερη τηλεόραση – Ποιο κανάλι θα την δείξει;

16:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Απόδραση στα βουνά της Ελβετίας με τη νέα σύντροφό του

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τρομακτικά βίντεο από το μακελειό σε σχολείο με δράστη έναν 14χρονο

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Ραδιοερασιτεχνικός Διαγωνισμός στη μνήμη του ήρωα πιλότου Μιγάδη Ιωσήφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ