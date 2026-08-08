Συνελήφθη άλλο ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας στο Παλαιό Φάληρο – «Πρωτοπαλίκαρο» του «Έντικ»

Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών το απόγευμα της Παρασκευής (07/08), συνελήφθη άλλο ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας στο Παλαιό Φάληρο. Πρόκειται για 49άχρονο εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

«Πρωτοπαλίκαρα» του «Έντικ»

Ο συλληφθείς ήταν μέλος της ομάδας που εκβίαζε επιχειρηματίες και χτυπούσε άτομα που είχαν διαφορές με τη ρωσόφωνη μαφία.

Την Παρασκευή (07/08), οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών πέρασαν χειροπέδες και σε ένα ακόμη μέλος της συμμορίας του «Έντικ».

Οι δύο κατηγορούμενοι, γνωστοί με τα προσωνύμια «Πίτμπουλ» και «Μπουλντόγκ» από τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, κρατούνται στη ΓΑΔΑ.

Συλλήψεις, αποφυλακίσεις και συμβόλαια θανάτου από τα «παιδιά» του «Έντικ» – Από τις φυλακές και τους εκβιασμούς στο Ντουμπάι

Στο επίκεντρο της έρευνας για τη ρωσόφωνη εγκληματική οργάνωση βρίσκεται ο «Έντικ» ή «Φωνή», ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε ένα δίκτυο που δραστηριοποιείτο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, τους εκβιασμούς, τους ξυλοδαρμούς και σε υποθέσεις που συνδέονται με συμβόλαια θανάτου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Τον εκτελεστικό βραχίονα της οργάνωσης αποτελούσαν οι «Πίτμπουλ» και «Μπουλντόγκ». Πρόκειται για μέλη που φέρονται να αναλάμβαναν την πρακτική εφαρμογή των εντολών, από εκβιασμούς και απειλές μέχρι ξυλοδαρμούς.

Μάρτιος 2025 – Η μεγάλη δικογραφία

Τον Μάρτιο του 2025, αποκαλύπτονται στοιχεία για τη δράση της οργάνωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ακόμη και μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία. Ο «Έντικ» φέρεται να έδινε οδηγίες από το Ντουμπάι, ενώ, έγκλειστα μέλη της οργάνωσης συντόνιζαν επιθέσεις και εκβιασμούς.

Παράλληλα, οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη και εκβιασμούς επιχειρηματιών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Μύκονο, καθώς και υποθέσεις κατά παραγγελία ξυλοδαρμών και συμβολαίων θανάτου.

Απρίλιος 2025 – Η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη

Μετά τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «Θαμνάκια», στο Χαλάνδρι, το όνομα του «Έντικ» τίθεται εκ νέου στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Φερόταν ως πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το συμβόλαιο θανάτου, ενώ, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για αμοιβή ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Αύγουστος 2025 – Η σύλληψη του «πρωτοπαλίκαρου»

Στις 28 Αυγούστου 2025, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών συνέλαβαν στον Ασπρόπυργο έναν 36άχρονο, ο οποίος θεωρείται «πρωτοπαλίκαρο» του «Έντικ». Εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε συμμετάσχει σε επανειλημμένους εκβιασμούς ατόμου στο Μενίδι, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, με απαίτηση χρημάτων που συνδεόταν με παράνομη δραστηριότητα στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Δεκέμβριος 2025 – Νέα σύλληψη για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Τον Δεκέμβριο του 2025, συνελήφθη 35άχρονος, που φερόταν να ανήκει στον στενό κύκλο του «Έντικ» και εξετάστηκε για συμμετοχή στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο. Στις 29 Δεκεμβρίου 2025, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αρνήθηκε τις κατηγορίες.

2026 – Οι εξελίξεις στην υπόθεση Μοσχούρη

Τον Μάιο του 2026, τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ, εις βάρος τους είχαν ασκηθεί διώξεις για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων.

Ιούλιος 2026 – Η νέα σύλληψη του «Έντικ» στο Ντουμπάι

Στις 27 Ιουλίου 2026, έγινε γνωστό ότι ο «Έντικ» συνελήφθη εκ νέου στο Ντουμπάι, μαζί με στενό συνεργάτη του. Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές προετοιμάζουν αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα.

Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο «Έντικ» βρίσκεται αντιμέτωπος με τις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αφού είχε συλληφθεί και στο παρελθόν στο Ντουμπάι και είχε τεθεί υπό περιοριστικό όρο με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η νέα σύλληψη «ανοίγει» εκ νέου το ζήτημα της έκδοσης στην Ελλάδα, τη στιγμή που το όνομά του εξακολουθεί να εμφανίζεται σε δικογραφίες και έρευνες για τον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων ομάδων της λεγόμενης Greek Mafia.

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