Παραλίγο τραγωδία Σαλαμίνα: Έσωσαν με Κάρπα κοριτσάκι 7 ετών
Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες
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Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία Περάνι στη Σαλαμίνα ένα κοριτσάκι παραλίγο να πνιγεί. Ευτυχώς το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο εγκαίρως και με ΚΑΡΠΑ το επανέφεραν.
Το κορίτσι ήταν με τους γονείς του.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.
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