Πληρωμές e–ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 14 Αυγούστου

Συνολικά 56.756.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 58.370 δικαιούχους, από τις 10 έως 14 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e–ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Από τον e–ΕΦΚΑ:

Στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: