Πληρωμές e–ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 14 Αυγούστου
Πάνω από 56,7 εκατ. ευρώ σε 58.370 δικαιούχους από e–ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
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Συνολικά 56.756.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 58.370 δικαιούχους, από τις 10 έως 14 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e–ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Από τον e–ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
- Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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