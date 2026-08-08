Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Μια ημέρα αφιερωμένη στους πιο ανεξάρτητους τετράποδους φίλους μας

Η 8η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γάτας από το International Fund for Animal Welfare (IFAW)

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Μια ημέρα αφιερωμένη στους πιο ανεξάρτητους τετράποδους φίλους μας
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Σήμερα, 8 Αυγούστου, οι γάτες έχουν την τιμητική τους. Η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας αποτελεί μια αφορμή να στρέψουμε την προσοχή μας στα αγαπημένα κατοικίδια, αλλά και στις αδέσποτες γάτες που ζουν καθημερινά στους δρόμους των πόλεων.

Με τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα, την ανεξαρτησία και την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουν με τον άνθρωπο, οι γάτες έχουν καταφέρει να κερδίσουν μια ξεχωριστή θέση στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Γιατί γιορτάζεται στις 8 Αυγούστου

Η 8η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γάτας από το International Fund for Animal Welfare (IFAW), με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ευζωία και την προστασία των γατών.

Η ημέρα δεν αφορά μόνο όσους έχουν μια γάτα στο σπίτι τους. Αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων, την υιοθεσία, τις στειρώσεις και την προστασία των αδέσποτων.

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Η σχέση ανθρώπου και γάτας έχει ιστορία χιλιάδων ετών. Στην αρχαία Αίγυπτο οι γάτες θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντικές και συνδέονταν ακόμη και με θεότητες, ενώ παράλληλα προστατεύονταν για τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση τρωκτικών.

Σήμερα, η γάτα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα κατοικίδια παγκοσμίως. Παρά την εξημέρωσή της, ωστόσο, διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά που την κάνουν μοναδική: την ανεξαρτησία της, την περιέργεια, την ευαισθησία αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο επιλέγει να δείξει την εμπιστοσύνη και την αγάπη της.

Για πολλές γάτες, η καθημερινότητα δεν περιλαμβάνει ένα ασφαλές σπίτι, τροφή και κτηνιατρική φροντίδα. Οι αδέσποτες γάτες βρίσκονται αντιμέτωπες με την έλλειψη τροφής, ασθένειες, τραυματισμούς και τους κινδύνους που υπάρχουν στους δρόμους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας μπορεί επομένως να αποτελέσει μια υπενθύμιση ότι η φροντίδα ενός ζώου δεν περιορίζεται στην ημέρα της γιορτής του.

Η υιοθεσία μιας αδέσποτης γάτας, η στήριξη φιλοζωικών οργανώσεων, η υπεύθυνη στείρωση και η παροχή τροφής και νερού σε ζώα που ζουν στον δρόμο είναι μερικοί μόνο από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να βοηθήσει.

Μια γάτα δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο

Για όσους έχουν γάτα στο σπίτι, η σημερινή ημέρα είναι ίσως η τέλεια αφορμή για λίγα περισσότερα χάδια, παιχνίδι και χρόνο μαζί της.

Για όλους τους υπόλοιπους, μπορεί να είναι μια ευκαιρία να θυμηθούν πως πίσω από κάθε αδέσποτη γάτα που συναντούν στον δρόμο υπάρχει ένα ζώο που χρειάζεται προστασία, φροντίδα και σεβασμό.

Άλλωστε, οι γάτες μπορεί να έχουν τη φήμη ότι κάνουν ό,τι θέλουν και όποτε το θέλουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται τον άνθρωπο. Και η σημερινή ημέρα είναι μια καλή αφορμή για να το θυμηθούμε.

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