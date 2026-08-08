«Botafumeiro»: Το γιγαντιαίο θυμιατό στον καθεδρικό ναό του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα - Βίντεο

Το «Botafumeiro» είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παραδόσεις του καθεδρικού ναού του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία.

Οκτώ «tiraboleiros» κουνάνε ένα γιγαντιαίο θυμιατό βάρους 53 κιλών κατά μήκος του κύριου ναού με ταχύτητες που φτάνουν τα 68 χλμ./ώρα.

Η τελετή αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον από τον 12ο αιώνα.

Λόγω της μείωσης της προσέλευσης των πιστών στις εκκλησίες, ορισμένοι ναοί έχουν αρχίσει να βασίζονται στην αναβίωση αρχαίων παραδόσεων για να προσελκύσουν ξανά τους χριστιανούς.

Μια από τις πιο γνωστές από αυτές τις παραδόσεις είναι το «Botafumeiro» στον καθεδρικό ναό του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Αυτή η έμφαση και η προώθηση των παραδόσεων έρχεται εν μέσω μιας αισθητής μείωσης της προσέλευσης των χριστιανών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Μόνο στην Ισπανία, περίπου 140 εκκλησίες έχουν κλείσει μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, και το ποσοστό όσων αυτοπροσδιορίζονται ως Καθολικοί έχει μειωθεί από περίπου 90% τη δεκαετία του 1970 σε περίπου 55% ή και λιγότερο τα τελευταία χρόνια, ενώ το ποσοστό των μη θρησκευόμενων, των αθεϊστών και των αγνωστικιστών έχει αυξηθεί απότομα.

Στη Γερμανία, εκατοντάδες εκκλησίες έχουν κλείσει ή έχουν αλλάξει χρήση από το 2005, σε ένα φαινόμενο που αντανακλά το εκτεταμένο κύμα εκκοσμίκευσης σε ολόκληρη την ήπειρο.