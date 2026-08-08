ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να προσφέρει 1 δισ. στην Κολομβία μετά την εκλογή του νέου προέδρου

Snapshot Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να προσφέρουν 1 δισ. δολάρια στην κυβέρνηση της Κολομβίας με την ορκωμοσία του νέου προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια υποστηρίχθηκε από τον πρώην πρόεδρο Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

Το πακέτο βοήθειας στοχεύει στην καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών και των αντάρτικων ομάδων στην Κολομβία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει την αναζωογόνηση των σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας ΗΠΑ-Κολομβίας σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας.

Ο νέος πρόεδρος έχει δεσμευθεί να κυβερνήσει με σκληρή πολιτική ενάντια σε αντάρτικα κινήματα και καρτέλ. Snapshot powered by AI

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να προσφέρει ένα δισεκατομμύριο δολάρια στην νέα κυβέρνηση της Κολομβίας, ανήμερα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Πρόκειται για έναν νέο πολιτικό, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία, δικηγόρο και επιχειρηματία, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Ο ντε λα Εσπριέγα δήλωσε ότι ξεκινά μία νέα εποχή για την Κολομβία, μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον αριστερό Γουστάβο Πέτρο.

Το πακέτο βοηθείας που σχεδιάζει να στείλει η Ουάσινγκτον αφορά στις εξαγγελίες του νέου προέδρου να καταπολεμήσει τα ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών, όπως και τις αντάρτικες ομάδες. Υπογραμμίζοντας την «αναζωογόνηση» των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και οικονομίας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να προσφέρει το πακέτο βοηθείας «για την υποστήριξη της κυβέρνησης του προέδρου Ντε Λα Εσπριέγια στην προσπάθεια επίτευξης των κοινών μας στόχων».

Ο 48χρονος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υποσχεθεί πως θα κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή», εντατικοποιώντας τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών.

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