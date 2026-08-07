Γέννησε η ηθοποιός Λίλα Μπακλέση - Η ανάρτηση του συντρόφου της, Παναγιώτη Μαρκεζίνη

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον ηθοποιό Παναγιώτη Μαρκεζίνη

Ανθή Κουρεντζή

Γέννησε η ηθοποιός Λίλα Μπακλέση - Η ανάρτηση του συντρόφου της, Παναγιώτη Μαρκεζίνη
LIFESTYLE
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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Λίλα Μπακλέση, αφού έγινε μητέρα για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Μαρκεζίνη.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Μαρκεζίνη

Σε ανάρτησή του στα social media, ο ηθοποιός Παναγιώτης Μαρκεζίνης έγραψε: «Μικρέ, Κυρίως είναι σκ… εδώ. Σορι γι’ αυτο. Αξίζει ωστόσο. Αξίζει για τα λίγα. Αξίζει για τα γέλια μετά από κάποιο ξενύχτι με τους ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή σου. Αξίζει για εκείνες τις πρώτες μέρες ενός έρωτα που το στομάχι φτάνει στην πλάτη και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο στη Γη εκτός από εκείνη. Αξίζει για την περηφάνια που θα νιώσεις στις λίγες μάχες που θα κερδίσεις. Αξίζει και για όταν ο λαός πάρει την εξουσία αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε γι’ αυτά».

Στα όποια αδιέξοδα, μη σκας πολύ. Πεπατημένη δεν υπάρχει. Εγώ είμαι περίπου στη μέση και δεν έχω βγάλει άκρη. Και κανείς δηλαδή, απλώς πολλοί αρέσκονται να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Στα πολλά λάθη που θα κάνω μην είσαι αυστηρός. Δεν το έχω ξανακάνει. Όσο μπορώ κι όσο έχω, θα το δώσω. Το υπόσχομαι! Αν δεν σου φτάνει, θα φταίει η μάνα σου που σε έκανε κακομαθημένο, αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Καλές θάλασσες νέε Μεγανησιώτη. Κάπου εκεί θα είμαι και θα σε χαζεύω».

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