Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για συνεργασία

Snapshot Η Άννα Βίσση επέλεξε την Κεφαλονιά για τις καλοκαιρινές της διακοπές μετά την επίσκεψή της στο Αμάλφι της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια δείπνου στο Φισκάρδο, ενθουσιάστηκε ακούγοντας ζωντανά την μπάντα «Αγία Φανφάρα».

Η τραγουδίστρια παρακολούθησε την εμφάνιση της μπάντας και συνομίλησε μαζί τους, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Άννα Βίσση πρότεινε πιθανή μελλοντική συνεργασία στην μπάντα «Αγία Φανφάρα» και πήρε την κάρτα τους.

Η παρουσία της προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαμώνες, με πολλούς να ζητούν φωτογραφίες μαζί της. Snapshot powered by AI

Στην Κεφαλονιά επέλεξε να συνεχίσει τις καλοκαιρινές διακοπές της η Άννα Βίσση, μετά την απόδρασή της στο Αμάλφι της Ιταλίας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δείπνησε στο Φισκάρδο, απολαμβάνοντας την όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του βόρειου τμήματος του νησιού.

Η πιο ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, ωστόσο, ήρθε όταν η Άννα Βίσση άκουσε την μπάντα «Αγία Φανφάρα» να παίζει ζωντανά. Η γνωστή ερμηνεύτρια έδειξε από την πρώτη στιγμή μεγάλο ενδιαφέρον για τους μουσικούς - που έπαιζαν εκείνη την ώρα το «Αργοσβήνεις μόνη» σε μία εναλλακτική εκδοχή - παρακολούθησε την εμφάνισή τους και στη συνέχεια συνομίλησε μαζί τους.

Μάλιστα, ενθουσιάστηκε τόσο από το ιδιαίτερο ύφος και την ενέργεια της μπάντας, ώστε πήρε την κάρτα τους και τους έκανε πρόταση για πιθανή μελλοντική συνεργασία.

Η παρουσία της Άννας Βίσση φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαμώνες, με αρκετούς να την πλησιάζουν για μια φωτογραφία. Η ίδια ήταν ιδιαίτερα προσιτή και φωτογραφήθηκε μαζί τους, χαρίζοντας ακόμη μία όμορφη στιγμή σε μια βραδιά που σίγουρα θα θυμούνται τόσο οι μουσικοί όσο και όσοι βρέθηκαν στο Φισκάρδο.

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