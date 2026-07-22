Όταν η Μαίρη Λίντα τραγούδησε με την Άννα Βίσση στο Rex - Η τελευταία μεγάλη εμφάνισή της - Βίντεο

Η ιστορική συνάντηση των δύο ερμηνευτριών τη σεζόν 2011-2012

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Όταν η Μαίρη Λίντα τραγούδησε με την Άννα Βίσση στο Rex - Η τελευταία μεγάλη εμφάνισή της - Βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η τελευταία μεγάλη εμφάνιση της Μαίρης Λίντα έγινε σε συνεργασία με την Άννα Βίσση στο Rex τη σεζόν 2011-2012.
  • Η κοινή τους παρουσία στη σκηνή ένωσε δύο γενιές του ελληνικού τραγουδιού και απέσπασε θερμά χειροκροτήματα από το κοινό.
  • Ερμήνευσαν διαχρονικές επιτυχίες της Μαίρης Λίντα και του Μανώλη Χιώτη, καθώς και μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βίσση.
  • Η συνεργασία αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς απέδειξε ότι η σπουδαία μουσική δεν γνωρίζει ηλικία.
  • Οι βραδιές στο Rex αποτέλεσαν το κύκνειο άσμα της Μαίρης Λίντα στις μεγάλες πίστες.
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Η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα σε ηλικία 90 ετών έφερε ξανά στη μνήμη στιγμές που σημάδεψαν την πολυετή πορεία της στο ελληνικό τραγούδι. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η συνεργασία της με την Άννα Βίσση στο Rex, τη σεζόν 2011-2012, η οποία έμελλε να αποτελέσει την τελευταία μεγάλη εμφάνισή της σε νυχτερινό κέντρο.

Η Άννα Βίσση δεν είχε κρύψει ποτέ τον θαυμασμό και την αγάπη της για τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Η κοινή τους παρουσία στη σκηνή εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις των τελευταίων ετών, φέρνοντας κοντά δύο γενιές του ελληνικού τραγουδιού.

Τα τραγούδια που συγκίνησαν το κοινό

Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους, οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευαν διαχρονικές επιτυχίες που είχαν ταυτιστεί με τη Μαίρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη, όπως τα «Περασμένες μου αγάπες», «Απότομα» και «Παρτίδες» ,αλλά και μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βίσση, μεταξύ των οποίων το «Λάμπω» και το «Στα χρόνια της υπομονής», σε μια μουσική συνάντηση που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Το κοινό τις αποθέωσε, αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας συνεργασίας που ένωσε το χθες με το σήμερα και απέδειξε πως η σπουδαία μουσική δεν γνωρίζει ηλικία.

Η τελευταία μεγάλη εμφάνιση

Για πολλούς, εκείνες οι βραδιές στο Rex αποτέλεσε το κύκνειο άσμα της Μαίρης Λίντα στις μεγάλες πίστες. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο λαϊκό τραγούδι, χάρισε τότε στο κοινό μία ακόμη αξέχαστη εμφάνιση, κλείνοντας έναν κύκλο δεκαετιών γεμάτο επιτυχίες, εμβληματικές συνεργασίες και τραγούδια που πέρασαν στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου.

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