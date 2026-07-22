Μαίρη Λίντα: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - «Καλό ταξίδι αξεπέραστη»

Η Finos Film αποχαιρέτησε τη σπουδαία ερμηνεύτρια με μια συγκινητική ανάρτηση

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαίρη Λίντα: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - «Καλό ταξίδι αξεπέραστη»
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  • Η Finos Film αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα, που πέθανε σε ηλικία 90 ετών, τιμώντας τη μεγάλη της προσφορά στο ελληνικό τραγούδι και τον κινηματογράφο.
  • Η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με τον πρώτο της σύζυγο, Μανώλη Χιώτη, δημιουργώντας ένα εμβληματικό καλλιτεχνικό δίδυμο που σφράγισε δεκάδες ελληνικές ταινίες.
  • Η Finos Film αναφέρθηκε σε γνωστές ταινίες με τη συμμετοχή τους, όπως «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ' τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων».
  • Στην ανάρτηση περιλήφθηκε φράση της ίδιας της τραγουδίστριας που αντανακλά τη στάση ζωής της: «Δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα».
  • Η εταιρεία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια της Μαίρης Λίντα.
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Τη Μαίρη Λίντα αποχαιρέτησε η Finos Film, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη σπουδαία ερμηνεύτρια που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι.

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εταιρεία.

Οι ταινίες που άφησαν εποχή

Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία της με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά δίδυμα της εποχής.

«Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης», σημειώνει η Finos Film, υπενθυμίζοντας τις εμφανίσεις τους στις ταινίες «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ' τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων».

«Δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα»

Η Finos Film εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της σπουδαίας τραγουδίστριας και επέλεξε να τη συνοδεύσει με μια φράση της ίδιας της Μαίρης Λίντα, που αποτυπώνει τη στάση ζωής της.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αντίο, Μαίρη Λίντα. "Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα."» έγραφε η ανάρτηση, αποχαιρετώντας μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

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