Αναστάτωση σε νεκροταφείο της Λαμίας: Μητέρα νόμιζε ότι είχαν κλέψει τη σορό του γιου της

Μεγάλη αναστάτωση το πρωί της Παρασκευής (14/08) στο κοιμητήριο της Ξηριώτισσας στη Λαμία, όπου μία γυναίκα άρχισε να φωνάζει πως άγνωστοι άρπαξαν τη σορό του γιου της από τον τάφο.

Μάλιστα, κάλεσε την Αστυνομία αλλά και τον ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών που είχε αναλάβει την κηδεία του παιδιού της, για να τους πει ότι η σορός δεν είναι στον τάφο, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr. Πρόκειται για 69χρονη που είχε έρθει πρόσφατα στη Λαμία από τη Γερμανία με τον 24χρονο γιο της, ο οποίος «έφυγε» από παθολογικά αίτια πριν από λίγες ημέρες.

Το χρονικό

Η μητέρα πήγε στο τάφο του παιδιού της, ο οποίος ακόμη δεν έχει φτιαχτεί. Αμέσως είδε ότι υπήρχε ακόμη μία λαμαρίνα πάνω από τα λίγα χώματα που αρχικά είχαν ρίξει στον τάφο, την ανασήκωσε, δεν είδε τη σωρό και νόμιζε ότι «χτύπησαν» τυμβωρύχοι.

Τόσο οι αστυνομικοί, όσο και οι άνθρωποι του κοιμητηρίου τής εξήγησαν ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ωστόσο, η 69χρονη –λόγω και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει– επέμενε στις δικές της θεωρίες.

Ύστερα από αρκετή ώρα, κατάφεραν να την ηρεμήσουν και να την απομακρύνουν, όμως, θα διερευνηθεί αν η γυναίκα χρειάζεται νοσηλεία, όπως είχε συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν, σύμφωνα με το lamiareport.gr.