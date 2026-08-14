Απρόσκλητος επισκέπτης: Μαύρη αρκούδα εισέβαλε σε ιταλικό εστιατόριο στο Άσπεν – Βίντεο

Σε άλλο ένα τρομακτικό περιστατικό, μία μαύρη αρκούδα εισέβαλε σε ιταλικό εστιατόριο στο Άσπεν του Κολοράντο.

Το Άσπεν αποτελεί φυσικό βιότοπο για τις μαύρες αρκούδες. Η περιοχή προσελκύει συχνά αρκούδες κοντά σε κατοικημένες περιοχές και επιχειρήσεις λόγω ελλείψεως φυσικής τροφής.

Η αρκούδα κινήθηκε μέσα στο χώρο του εστιατορίου όταν το κατάστημα ήταν κλειστό και χωρίς θαμώνες, ανάμεσα και πάνω στα τραπέζια.

Υπάλληλος οδήγησε επιτυχώς την αρκούδα στην έξοδο ύστερα απο την ολιγόλεπτη «επίσκεψη» στο μαγαζί, σύμφωνα με το αμερικάνικο κανάλι NBCDFW.