Θάλασσα, μπύρα και… τυρόπιτα: Ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα

Snapshot Ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στην Ελλάδα για ακόμα ένα καλοκαίρι, απολαμβάνοντας τις διακοπές του με την οικογένειά του.

Η σύζυγος του, Κάρι Τζόνσον, δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram από τις στιγμές τους στη χώρα μας.

Η ακριβής τοποθεσία των διακοπών δεν αποκαλύφθηκε στην ανάρτηση. Snapshot powered by AI

Στη χώρα μας βρίσκεται για ακόμη ένα καλοκαίρι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνοντας τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του.

Μπορεί στην ανάρτηση της συζύγου του Μπόρις Τζόνσον, Κάρι, να μην γίνεται σαφής η τοποθεσία που βρίσκεται η οικογένεια, πάντως φαίνεται πως όλοι δημιούργησαν όμορφες αναμνήσεις στη χώρα μας.

«Ελληνικό καλοκαίρι, μέρος 1ο. Κολύμβηση στη θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα. Το αγαπημένο μου μέρος, εκτός από το σπίτι. Καρδιά γεμάτη», έγραψε στην ανάρτησή της η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον.