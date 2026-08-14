Κικίλιας: Αποφύγετε δραστηριότητες σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό

Snapshot Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας απηύθυνε μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης λόγω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο, που φτάνουν έως 9 Μποφόρ.

Ζητήθηκε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να ενημερώνουν συνεχώς το επιβατικό κοινό για αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων λόγω καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια για έγκαιρη ενημέρωση.

Συνιστάται σε λουόμενους, κυβερνήτες και χειριστές μικρών σκαφών να αποφεύγουν περιοχές με ισχυρούς ανέμους και να ακολουθούν τις υποδείξεις των λιμενικών αρχών.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη για προσοχή και υπευθυνότητα από όλους όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή τους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στο Αιγαίο και κατά τόπους αγγίζουν τα 9 Μποφόρ.

Όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός επικοινώνησε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ενημερώνουν διαρκώς το επιβατικό κοινό για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, κάλεσε τους επιβάτες, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν ή με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ώστε να έχουν έγκαιρη ενημέρωση για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ασφάλεια όσων βρίσκονται στη θάλασσα ή πραγματοποιούν θαλάσσιες δραστηριότητες. Λουόμενοι, κυβερνήτες ιστιοπλοϊκών, χειριστές μικρών σκαφών και λάτρεις των θαλάσσιων σπορ καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση σε περιοχές όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι και έντονος κυματισμός, καθώς και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις των κατά τόπους λιμενικών αρχών.

«Προσοχή και υπευθυνότητα από όλους», τόνισε στο μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Βασίλη Κικίλια:

«Με θυελλώδεις ανέμους έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους.

Επικοινώνησα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας αυξημένη προσοχή και συνεχή ενημέρωση των επιβατών για κάθε αλλαγή ή ακύρωση δρομολογίου.

Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε για το λιμάνι να επικοινωνούμε με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη θάλασσα: λουόμενοι, κυβερνήτες ιστιοπλοϊκών, χειριστές μικρών σκαφών και όσοι κάνουν θαλάσσια σπορ να αποφεύγουν δραστηριότητες σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό και να ακολουθούν τις οδηγίες των Λιμενικών Αρχών.

Προσοχή και υπευθυνότητα από όλους».

Διαβάστε επίσης