Καιρός - Κολυδάς: Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – «Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις»

Snapshot Ισχυρά μελτέμια πνέουν στο Αιγαίο με ανέμους έως 9 μποφόρ, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο.

Οι ριπές ανέμων στο Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τα 100 χλμ/ώρα.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση με μέγιστες τιμές 28 με 36 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Συνιστάται στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία και να επικοινωνούν με λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημερώσεις σχετικά με τα δρομολόγια. Snapshot powered by AI

Ισχυροί άνεμοι επικρατούν, κυρίως στο Αιγαίο, δυσχεραίνοντας αρκετά τις θαλάσσιες μετακινήσεις των πολιτών, ιδίως και λόγω Δεκαπενταύγουστου. Το σκηνικό του καιρού από χθες χαρακτηρίζεται από τους δυνατούς αέρηδες, ενώ αισθητή είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, με την ατμόσφαιρα να είναι πιο δροσερή από τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία επισυνάπτει και σχετικό χάρτη, το μελτέμι στο Αιγαίο είναι ισχυρό, ενώ εφιστά και προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

«Στα βόρεια–βορειοδυτικά Βαλκάνια επικρατούν σχετικά υψηλές πιέσεις, γύρω στα 1018 hPa, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο διατηρείται το θερμικό χαμηλό, με πιέσεις κοντά στα 1004 hPa. Η σημαντική αυτή διαφορά πίεσης δημιουργεί ισχυρή βαροβαθμίδα πάνω από το Αιγαίο, όπως αποτυπώνεται και από τις πυκνές ισοβαρείς. Πρόκειται για τον κλασικό μηχανισμό των ετησίων ανέμων (μελτεμιού)», εξηγεί ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.

Και προσθέτει ότι «με βάση τη συνοπτική κατάσταση, οι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν γενικά τα 6–7 Μποφόρ, ενώ στα γνωστά σημεία επιτάχυνσης —Κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Καφηρέας— φτάνουν και τα 8 Μποφόρ», ενώ «η ΕΜΥ στο πρωινό δελτίο θαλασσών αναφέρει τοπικά ακόμη και 9 Μποφόρ».

«Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία και να επικοινωνούν με Λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια», υπογραμμίζει ο κ. Κολυδάς.

Ριπές ανέμων έως και 100 χιλιόμετρα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, οι ριπές ανέμων μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 100 χλμ/ ώρα, ενώ όπως επεσήμανε, οι άνεμοι στο Αιγαίο έφτασαν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ, και συγκεκριμένα στον νότιο Ευβοϊκό και στο Στενό Καφηρέα.

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, για σήμερα, πρωινό Παρασκευής 14 Αυγούστου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το απαγορευτικό να επηρεάζει μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων, ωστόσο, το δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο δεν πραγματοποιήθηκε.

Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι

Όπως αναφέρει η πρόγνωση της ΕΜΥ, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς.

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Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 14 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

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