Δωδεκάνησα: Εκεί όπου ο Δεκαπενταύγουστος γίνεται γλέντι - Η «Κούππα» και τα έθιμα που ενώνουν

Από τη Ρόδο και την Κάρπαθο μέχρι τη Νίσυρο, την Κάσο και την Πάτμο, ο Δεκαπενταύγουστος γίνεται αφορμή για επιστροφή, προσκύνημα, παραδοσιακά γλέντια και τραπέζια που κρατούν μέχρι το ξημέρωμα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Δωδεκάνησα: Εκεί όπου ο Δεκαπενταύγουστος γίνεται γλέντι - Η «Κούππα» και τα έθιμα που ενώνουν
TRAVEL
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  • Ο Δεκαπενταύγουστος στα Δωδεκάνησα σηματοδοτεί την επιστροφή των ξενιτεμένων, την κοινωνική συνεύρεση και το παραδοσιακό γλέντι που διαρκεί μέχρι το ξημέρωμα.
  • Η γιορτή ξεκινά με θρησκευτικές τελετές στις εκκλησίες, όπως εσπερινούς και προσκυνήματα, και συνεχίζεται με πανηγύρια που ενώνουν όλη την κοινότητα.
  • Κάθε νησί στα Δωδεκάνησα έχει τα δικά του ιδιαίτερα έθιμα και μουσικές παραδόσεις, όπως η «Κούππα» στη Νίσυρο και τα παραδοσιακά γλέντια στην Κάσο.
  • Η συλλογική προετοιμασία και το μοίρασμα του φαγητού αποτελούν κεντρικό στοιχείο των πανηγυριών, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη συνοχή της κοινότητας.
  • Τα πανηγύρια, παρά τις σύγχρονες επιρροές, διατηρούν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα ως χώρο κοινωνικής συνάντησης και πολιτιστικής ταυτότητας.
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Ο Δεκαπενταύγουστος στα Δωδεκάνησα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Είναι η εποχή που τα νησιά γεμίζουν ξανά κόσμο, οι πλατείες των χωριών ζωντανεύουν και οι κάτοικοι υποδέχονται ξενιτεμένους συγγενείς και επισκέπτες γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Από τα μεγάλα προσκυνήματα και τους εσπερινούς μέχρι τη μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς, το φαγητό και τα γλέντια που συνεχίζονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, η γιορτή της Παναγίας παραμένει βαθιά δεμένη με τη ζωή και την ταυτότητα των Δωδεκανησίων.

Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη, Νίσυρος, Κως, Κάλυμνος, Λέρος, Αστυπάλαια και Πάτμος έχουν η καθεμία τον δικό της τρόπο να γιορτάζει. Κοινός παρονομαστής, όμως, είναι η συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας.

Η μεγάλη επιστροφή του Αυγούστου

Για πολλούς Δωδεκανήσιους, ο Δεκαπενταύγουστος είναι συνδεδεμένος με την επιστροφή στον τόπο καταγωγής.

Άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή στο εξωτερικό οργανώνουν συχνά τις καλοκαιρινές τους διακοπές με βάση το πανηγύρι του χωριού ή της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Είναι η στιγμή που οικογένειες ξανασμίγουν, συγγενείς συναντιούνται και οι παλιές παρέες βρίσκονται ξανά στις ίδιες πλατείες.

Άλλωστε, για τις παλαιότερες κοινωνίες των νησιών, το πανηγύρι δεν ήταν απλώς μια βραδιά διασκέδασης. Ήταν μία από τις σημαντικότερες στιγμές κοινωνικής συνεύρεσης. Οι κάτοικοι συμμετείχαν στην προετοιμασία, οι οικογένειες συναντιούνταν, οι νέοι γνωρίζονταν και ολόκληρο το χωριό γινόταν μια μεγάλη παρέα. Αυτός ο χαρακτήρας παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα.

Από την εκκλησία στην πλατεία

Σχεδόν σε κάθε νησί των Δωδεκανήσων, η γιορτή ξεκινά από την εκκλησία. Η προετοιμασία, ο εσπερινός, η Θεία Λειτουργία, τα τάματα και η προσφορά φαγητού αποτελούν κομμάτια μιας παράδοσης που περνά από γενιά σε γενιά.

Η Παναγία έχει ιδιαίτερη θέση στη λαϊκή θρησκευτικότητα των Δωδεκανήσων, κάτι που αποτυπώνεται και στον μεγάλο αριθμό εκκλησιών, μοναστηριών και ξωκλησιών που είναι αφιερωμένα στη χάρη της.

Για αιώνες, η σχέση των κατοίκων με την Παναγία συνδέθηκε με την οικογένεια, τη θάλασσα, την ξενιτιά και την προσδοκία της επιστροφής. Πολλά τάματα, προσκυνήματα και οικογενειακές συνήθειες εξακολουθούν να περνούν από γονείς σε παιδιά και από παππούδες σε εγγόνια.

Ρόδος: Από την Παναγία της Κρεμαστής στα χωριά

Στη Ρόδο, ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες του καλοκαιριού.

Εκκλησίες και μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία γίνονται επίκεντρο θρησκευτικών εκδηλώσεων, με την Παναγία της Κρεμαστής να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού. Την ίδια ώρα, σε πολλά χωριά, η θρησκευτική τελετή δίνει τη σκυτάλη στο παραδοσιακό πανηγύρι.

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Η Εκκλησία της Παναγίας Κρεμαστής στη Ρόδο

Οι αυλές των εκκλησιών και οι πλατείες μετατρέπονται σε χώρους συνάντησης, με μουσική, τοπικούς χορούς, φαγητό και κρασί να συμπληρώνουν τη γιορτή.

Κάρπαθος: Εκεί όπου η παράδοση παραμένει ζωντανή

Η Κάρπαθος έχει ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη των Δωδεκανήσων. Πολλά από τα έθιμα, τις μουσικές και τους χορούς του νησιού έχουν διατηρήσει έντονο τον τοπικό τους χαρακτήρα, ενώ τα πανηγύρια εξακολουθούν να αποτελούν ουσιαστικό μέρος της κοινωνικής ζωής.

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Στιγμιότυπο από παραδοσιακό πανηγύρι στην Κάρπαθο

Η λύρα και το λαούτο, τα τραγούδια, οι αυτοσχέδιες μαντινάδες και οι παραδοσιακοί χοροί φέρνουν κοντά διαφορετικές γενιές. Στα χωριά όπου οι δεσμοί με την παράδοση παραμένουν ισχυροί, το πανηγύρι λειτουργεί ως ένας ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Κάσος: Το τραπέζι γίνεται μέρος της γιορτής

Στην Κάσο, το γλέντι έχει βαθιές ρίζες στη μουσική και γαστρονομική παράδοση του νησιού. Τα κασιώτικα γλέντια χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή της κοινότητας, τα παραδοσιακά όργανα και τα τραγούδια που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Και εδώ το τραπέζι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γιορτής.

Κάσος

Η Κάσος

Στα περισσότερα Δωδεκάνησα, άλλωστε, το πανηγύρι δύσκολα μπορεί να νοηθεί χωρίς φαγητό και χωρίς τη συλλογική προετοιμασία του.

Νίσυρος: Η «Κούππα» που συνδέει πίστη, γλέντι και προσφορά

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα του Δεκαπενταύγουστου συναντάται στη Νίσυρο και είναι η «Κούππα», ένα έθιμο που συνδυάζει το θρησκευτικό συναίσθημα με τη διασκέδαση και την προσφορά προς την Παναγία Σπηλιανή.

Όπως έχει αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Νισύρου, Χριστοφής Κορωναίος, το έθιμο αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της παράδοσης του νησιού.

Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, στο Μανδράκι, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στο χοροστάσι και το γλέντι ξεκινά με την «κούππα».

κούπα - δωδεκάνησα

Η ασημένια «κούππα» της Παναγιάς Σπηλιανής που χρησιμοποιείται σήμερα

Μια γυναίκα παίρνει τη θέση στην αρχή του χορού, κρατώντας την ειδική κούπα, ενώ ο άνδρας που την επιλέγει ρίχνει τον οβολό του σε αυτή.

Το έθιμο λειτουργούσε επί δεκαετίες όχι μόνο ως έκφραση τιμής, αγάπης και κοινωνικής αναγνώρισης, αλλά και ως τρόπος οικονομικής ενίσχυσης της Μονής.

Στα παλαιότερα χρόνια, μάλιστα, η Παναγία Σπηλιανή είχε σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Νισύρου, ακόμη και στη λειτουργία των σχολείων, γεγονός που έκανε ιδιαίτερα σημαντική τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω του εθίμου.

Η «Κούππα» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα χαρακτηριστικά έθιμα του νησιού, συνδέοντας την πίστη με τη μνήμη, την οικογένεια, τον έρωτα και τη συλλογική προσφορά.

Κάλυμνος, Κως, Λέρος και τα μικρότερα νησιά

Στην Κάλυμνο, την Κω και τη Λέρο, αλλά και στα μικρότερα νησιά του συμπλέγματος, ο Δεκαπενταύγουστος συγκεντρώνει κατοίκους και επισκέπτες γύρω από εκκλησίες και μοναστήρια.

Στη Νίσυρο, την Τήλο, τη Χάλκη, τη Σύμη και την Αστυπάλαια, τα πανηγύρια αποκτούν συχνά έναν ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα κοινότητας.

Ντόπιοι και επισκέπτες κάθονται στο ίδιο τραπέζι, ακούν την ίδια μουσική και συμμετέχουν στην ίδια γιορτή. Και αυτή ακριβώς η συμμετοχή είναι που κάνει τα συγκεκριμένα πανηγύρια διαφορετικά από μια απλή τουριστική εκδήλωση.

Από τα μεγάλα καζάνια στο κοινό τραπέζι

Το φαγητό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα παραδοσιακά πανηγύρια των Δωδεκανήσων. Δεν αποτελεί απλώς συνοδευτικό του γλεντιού. Η ίδια η προετοιμασία του είναι μια συλλογική διαδικασία.

Κάτοικοι και εθελοντές μπορεί να ξεκινήσουν από την προηγούμενη ημέρα, ετοιμάζοντας εδέσματα σε μεγάλα καζάνια, χρησιμοποιώντας τοπικές συνταγές και προϊόντα του κάθε νησιού. Οι γεύσεις αλλάζουν από τόπο σε τόπο, όπως αλλάζουν οι χοροί, οι μουσικές και τα έθιμα. Το κοινό στοιχείο, όμως, παραμένει το μοίρασμα.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Λύρα, λαούτο και χορός μέχρι το ξημέρωμα

Η μουσική είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς της δωδεκανησιακής παράδοσης. Λύρα, λαούτο και άλλα παραδοσιακά όργανα, ανάλογα με το νησί, συνοδεύουν τραγούδια και χορούς που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. Στα αυθεντικά πανηγύρια, ο χορός δεν είναι ένα θέαμα που παρακολουθούν οι επισκέπτες. Είναι συμμετοχή.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Οι μεγαλύτεροι μεταφέρουν στους νεότερους βήματα, τραγούδια και έναν ολόκληρο τρόπο συμπεριφοράς μέσα στο γλέντι. Και όταν η μουσική συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, επαναλαμβάνεται μια εικόνα που συναντάται στα νησιά του Αιγαίου εδώ και πολλές δεκαετίες.

Τα πανηγύρια των Δωδεκανήσων έχουν αναπόφευκτα αλλάξει. Ο τουρισμός, οι σύγχρονες μορφές διασκέδασης και οι διαφορετικοί ρυθμοί ζωής έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και πραγματοποιούνται. Πίσω όμως από τα μεγάφωνα, τα φώτα και τα πολυπληθή καλοκαιρινά γλέντια παραμένει ένας πολύ παλιότερος πυρήνας: η ανάγκη της κοινότητας να συναντηθεί.

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