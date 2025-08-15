Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Σήμερα η κορυφαία Θεομητορική εορτή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν

Σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Kοιμήσεως της Θεοτόκου.

Γιορτή σήμερα - Η Κοίμηση της Θεοτόκου
Η Κοίμηση της Θεοτόκου
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Δέσποινα, Δέσπω, Δεσποίνου, Δεσποινιώ, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω, Πιπίνα
  • Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα
  • Θεοτόκης, Θεοτοκία
  • Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια, Κρίστι, Κρύστα,
  • Μαρία (για παντρεμένες γυναίκες), Μάριος, Μάρω, Μαριώ, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαριέττα, Μαρούσα, Μάρσια, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μιρέλλα, Μυρελλα, Μιρέιγ, Μιρέϊγ, Μιρεϊγ,
  • Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Πανίκος, Τάκης, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Παναγούλα, Πάνη, Τότα, Τούλα,
  • Πρέσβεια, Πρεσβεία
  • Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά
  • Γεσθημανή, Ιεσθημανή, Γεθσημανή
  • Μαρινίκη
  • Καθολική
  • Ηλιοστάλακτη.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Ανήμερα της Παναγίας, ανήμερα της Κοίμησης της Θεοτόκου, η παράδοση θέλει η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου να είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας, στην οποία και γιορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο Μήνας Αύγουστος είναι γνωστός και ως μήνας της Παναγίας γιατί στις δεκαπέντε του τιμάται με λαμπρότητα η Κοίμηση της Θεοτόκου.

Όπως είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έδωσε εντολή και την Παναγία μητέρα του παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του, όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Θεοτόκος έμαθε από τον Θεό για τον επικείμενο θάνατό της, ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, έναν ορεινό όγκο στα ανατολικά της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, για να προσευχηθεί και να προετοιμαστεί.

Από εκεί ειδοποίησε τους Αποστόλους για να είναι έτοιμοι για το επικείμενο γεγονός. Όμως επειδή κατά την ημέρα της κοίμησης (του θανάτου Της) ορισμένοι Απόστολοι δεν βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα, λέγεται ότι μια νεφέλη τους έφερε κοντά Της.

Η Παναγία ετάφη στο μνήμα της Γεσθημανής. Τρεις μέρες μετά τον θάνατό Της, το σώμα της ανελήφθη στους ουρανούς, καθώς ο τάφος βρέθηκε άδειος.

Η Παναγία είναι μητέρα όλου του κόσμου. Είναι η ελπίδα όλων μας και την παρακαλούμε να μεσιτεύει για όλους μας στον Θεό… «Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου»

Απολυτίκιον

Ἦχος Α'.

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

