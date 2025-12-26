Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο

Μοιραίο αποδείχθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων για έναν διανομέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Χαλάνδρι, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 19:15 σε παράδρομο της Αττικής Οδού, στη συμβολή με την οδό Παρνασσού, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μοτοσικλέτα του διανομέα φαγητού συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ο νεαρός διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται, ενώ του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.