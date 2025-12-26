Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας σε τροχαίο
Τραγωδία ανήμερα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, όπου ένας διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση με ΙΧ.
Μοιραίο αποδείχθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων για έναν διανομέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Χαλάνδρι, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 19:15 σε παράδρομο της Αττικής Οδού, στη συμβολή με την οδό Παρνασσού, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μοτοσικλέτα του διανομέα φαγητού συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Ο νεαρός διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται, ενώ του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.