Αγωνία για αγοράκι τριών ετών - Κατάπιε ξυραφάκι
Η ακτινογραφία έδειξε ότι όντως υπήρχε ένα ξυραφάκι στο σώμα του παιδιού - Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση
Σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα αγοράκι μόλις τριών ετών, το οποίο κατάπιε ένα ξυραφάκι.
Άμεσα το παιδί υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, η οποία έδειξε ότι όντως υπήρχε ένα ξυραφάκι στο στομάχι του παιδιού, όπως είχαν ενημερώσει τους γιατρούς οι γονείς του, ενώ προσδιορίστηκε και το ακριβές σημείο, ώστε οι χειρουργοί να προχωρήσουν σε επέμβαση αφαίρεσής του με ασφάλεια και ακρίβεια.
Η έκβαση της επέμβασης ήταν επιτυχής και το μικρό παιδί αναρρώνει.
