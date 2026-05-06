Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Δόκιμος μοναχός 48 ετών, υπήκοος Σερβίας, τραυματίστηκε σοβαρά στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση από ασθενοφόρο εν κινήσει.
  • Ο μοναχός μεταφερόταν για εξετάσεις από το Κέντρο Υγείας Καρυών προς το νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
  • Η πτώση προκάλεσε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο 48χρονος είχε αλλεπάλληλες ανακοπές καρδιάς και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ της ίδιας μέρας.
Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας δόκιμος μοναχός ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διακομιδή του για εξετάσεις.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) ο 48χρονος δόκιμος μοναχός στη Μονή Αγίου Παύλου, υπήκοος Σερβίας, μεταφέρθηκε με οξύ πόνο στο στήθος στο Κέντρο Υγείας στις Καρυές για εξετάσεις.

Οι γιατροί έκριναν πως ο 48χρονςο έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω εξετάσεις. Έτσι, συνοδεία γιατρού, έφτασε στο λιμάνι της Δάφνης, όπου αρχικά αντιδρούσε στο να μπει στο πλοίο πλοίο προς Ουρανούπολη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 48χρονο, ο οποίος κατά τη διακομιδή του προς τον Πολύγυρο φέρεται να είχε κάποια ανησυχία και αφού άνοιξε την πόρτα του οχήματος πήδηξε έξω από το εν κινήσει όχημα, με αποτέλεσμα να πέσει στην άσφαλτο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι διασώστες έβαλαν ξανά στο ασθενοφόρο τον 48χρονο για το νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εκ νέου διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνεπεία της πτώσης του από το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δόκιμος μοναχός άρχισε να υφίσταται αλλεπάλληλες ανακοπές καρδιάς. Ο 48χρονος χειρουργήθηκε το βράδυ της Τρίτης και παραμένει διασωληνωμένος, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, στο νοσοκομείο.

