Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι

Τραγωδία στην Αίγινα, με ένα κοριτσάκι 21μηνών να χάνει τη ζωή του, το απόγευμα της Τρίτης, καθώς πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι

  • Ένα βρέφος 1,5 έτους πέθανε στην Αίγινα, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε επειγόντως εκτός νησιού με πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού λόγω σοβαρότητας της κατάστασης.
Ένα βρέφος ηλικίας 21 μηνών έχασε τη ζωή του στην Αίγινα, το απόγευμα της Τρίτης, καθώς πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στις 19:40 αρχικά στο τοπικό κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του.

Στις 20:45 πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του μωρού με πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος, στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στις 21:40, όπου
καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)
και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών
(Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο).

Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την
αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

