Έδωσε μάχη για 20 ολόκληρα λεπτά: 14χρονος πήγε για ψάρεμα και έβγαλε «τέρας» 65 κιλών - Βίντεο

Ένας 14χρονος στην Ισπανία έζησε την ψαριά που πολλοί περιμένουν μια ζωή: έβγαλε από τον ισπανικό ποταμό Ebro, έναν τεράστιο γουλιανό 2,15 μέτρων και περίπου 65 κιλών.

Η μάχη κράτησε πάνω από 20 λεπτά, χρειάστηκε βοήθεια από τον φίλο του και περαστικούς, ενώ ο νεαρός λύγισε από τη συγκίνηση όταν κατάφερε τελικά να βγάλει το ψάρι στην όχθη.

