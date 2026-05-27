Έδωσε μάχη για 20 ολόκληρα λεπτά: 14χρονος πήγε για ψάρεμα και έβγαλε «τέρας» 65 κιλών - Βίντεο
Το ψάρι των 65 κιλών έκανε τον 14χρονο να ξεσπάσει σε δάκρυα μόλις βγήκε στην όχθη
Ένας 14χρονος στην Ισπανία έζησε την ψαριά που πολλοί περιμένουν μια ζωή: έβγαλε από τον ισπανικό ποταμό Ebro, έναν τεράστιο γουλιανό 2,15 μέτρων και περίπου 65 κιλών.
Η μάχη κράτησε πάνω από 20 λεπτά, χρειάστηκε βοήθεια από τον φίλο του και περαστικούς, ενώ ο νεαρός λύγισε από τη συγκίνηση όταν κατάφερε τελικά να βγάλει το ψάρι στην όχθη.
