Καιρός: Έτσι θα είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - «Κλείδωσε» η πρόγνωση

Snapshot Η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη λόγω εξασθενημένων θερμών αέριων μαζών.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί σταδιακά σήμερα και αύριο, με μέγιστες τιμές κοντά στους 34 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά την Πέμπτη.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, συνοδευόμενες τοπικά από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα έχει ήπιες καιρικές συνθήκες με ευχάριστες θερμοκρασίες και πιθανές τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά το απόγευμα.

Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται επιστροφή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες, καθιστώντας το τριήμερο ευνοϊκό για δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Οι πολύ θερμές αέριες μάζες από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη φτάνουν στην Ελλάδα εξασθενημένες, με αποτέλεσμα η χώρα να μην επηρεάζεται σημαντικά από το κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά σήμερα και αύριο, χωρίς όμως να σημειωθούν ακραία φαινόμενα, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης και αυξημένη αστάθεια.

Αύριο Πέμπτη, η θερμοκρασία θα κορυφωθεί, ειδικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου ο βορειοδυτικός άνεμος θα λειτουργήσει ως καταβάτης, ανεβάζοντας τους υδράργυρους κοντά στους 34 βαθμούς.

Παράλληλα, θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, όπως η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται τοπικά από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται με ήπιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες σε ευχάριστα επίπεδα. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά το απόγευμα, που σε κάποιες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν έντασης 5-6 μποφόρ, συμβάλλοντας στη διατήρηση της δροσιάς.

Η χώρα μας θα βιώσει μια μέτρια άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα και αύριο, χωρίς όμως να επηρεαστεί από ακραίο καύσωνα. Η αστάθεια που θα εκδηλωθεί κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, απαιτεί προσοχή λόγω πιθανών έντονων φαινομένων όπως χαλάζι και κεραυνοί.

Η επιστροφή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, γεγονός που καθιστά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ευνοϊκό για τις περισσότερες δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης