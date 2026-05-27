Νορβηγία: Ο πρίγκιπας Χάακον ανησυχεί για την επιδείνωση της υγείας της συζύγου του, Μέτε Μάριτ

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας, Χάακον με τη σύζυγό του Μέτε-Μάριτ

Snapshot Η υία της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω πνευμονικής ίνωσης.

Ο πρίγκιπας Χάακον εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση της συζύγου του.

Η πριγκίπισσα λαμβάνει οξυγονοθεραπεία, η οποία προσφέρει κάποια ανακούφιση.

Η Μέτε Μάριτ έχει περιορίσει τις βασιλικές της υποχρεώσεις για λόγους υγείας.

Πρόσφατα εμφανίστηκε δημόσια με συσκευή οξυγόνου, εκπλήσσοντας το κοινό. Snapshot powered by AI

Ανησυχητική επιδείνωση έχει παρουσιάσει η υγεία της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε Μάριτ που δίνει χρόνια μάχη με την πνευμονική ίνωση από το 2018.

Ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, ο πρίγκιπας Χάακον εξέφρασε ανησυχία για την υγεία της συζύγου του. «Η πριγκίπισσα είναι σοβαρά άρρωστη και η κατάστασή έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Ανησυχώ για την υγεία της», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάακον στο περιθώριο εκδήλωσης στο Όσλο.

«Λαμβάνει οξυγονοθεραπεία και αυτό βοηθάει κάπως», συμπλήρωσε. Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ έχει εμφανιστεί αρκετές φορές δημοσίως με συσκευή οξυγόνου. Πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο εξαιτίας της οποίας οι πνεύμονες αποκτούν ουλές με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας μεταξύ άλλων αναπνευστικά προβλήματα.

Η μελλοντική βασίλισσα ξάφνιασε όταν εμφανίστηκε με σωληνάκια παροχής οξυγόνου στην παιδική παρέλαση της Ημέρας του Συντάγματος την Κυριακή 17 Μαΐου. Η πριγκίπισσα έχει περιορίσει τις βασιλικές υποχρεώσεις για λόγους υγείας.

Διαβάστε επίσης