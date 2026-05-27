Γάζα: Νεκρός ο νέος επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς, Μοχάμεντ Όντεχ, σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα την Τρίτη - λίγες ημέρες αφότου ο προκάτοχός του σκοτώθηκε σε παρόμοια επίθεση. Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στη μεγάλη επίθεση της Τρίτης, η οποία είχε στόχο ένα κτήριο κατοικιών σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης της Γάζας, δήλωσαν τοπικοί γιατροί και μάρτυρες.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας, γνωστή ως Shin Bet, και ο στρατός της ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι κτήρια που χρησίμευαν ως κρησφύγετο του Oντέχ έγιναν στόχος, αφού οι κινήσεις του παρακολουθούνταν για αρκετούς μήνες. Πρόκειται για την τελευταία θανατηφόρα ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Η επίθεση έπληξε τους τρεις τελευταίους ορόφους του κτιρίου αλ-Καγιάλι στο κέντρο της πόλης της Γάζας, όπου οι δρόμοι ήταν γεμάτοι αγοραστές ενόψει της μουσουλμανικής εορτής Είντ Αλ Άντα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) και η Shin Bet ανακοίνωσαν: «Στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης των IDF και της Shin Bet για την εξάλειψη του τρομοκράτη Mοχάμεντ Οντέχ, πολλά κτήρια στην καρδιά της πόλης της Γάζας που χρησίμευαν ως κρησφύγετό του δέχτηκαν επίθεση, μετά από μήνες παρακολούθησης από τις υπηρεσίες πληροφοριών».

Πρόσθεσαν ότι είχαν επίσης χτυπήσει «ένα κοντινό διαμέρισμα που ανήκε σε έναν τρομοκράτη της Χαμάς που έκανε έφοδο στις 7 Οκτωβρίου και ήταν μέλος του κύκλου των βοηθών του Όντεχ». Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το κτήριο χτυπήθηκε από πέντε πυραύλους που προέρχονταν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στοχοποίησαν τον Μοχάμεντ Όντεχ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους αρχιτέκτονες» των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ο Όντεχ ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τον τραυματισμό πολλών Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού», συνεχίζει η δήλωση. Ο προκάτοχός του ως διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, Ιζ αντ-Ντιν αλ-Χαντάντ, σκοτώθηκε σε άλλη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίτερα τον Μάιο.

Το Ισραήλ διεξάγει τακτικές επιδρομές στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας και επιτίθεται σε αμάχους. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει περισσότερους από 800 θανάτους από ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει άδεια να στοχοποιεί μέλη της Χαμάς και με τη σειρά της κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καθώς δεν έχει αφοπλιστεί. Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να καταδιώκει όποιον συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου». Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκείνη την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας μια μαζική στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, η οποία μετέτρεψε μεγάλο μέρος της παλαιστινιακής επικράτειας σε ερείπια και άφησε πολλούς από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της εκτοπισμένους. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 72.744 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

